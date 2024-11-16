Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số nhà 42, Tập thể Viện Sốt rét, tổ dân phố 11

- Phường Trung Văn

- Quận Nam Từ Liêm

- Tp Hà Nội

- Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Mô tả Công việc
1. Mô tả công việc cơ bản:
- Tư vấn khách hàng.
- Triển khai bản vẽ ý tưởng concept cho phương án thiết kế.
- Quản lý và điều phối dự án.
Lập và phê duyệt kế hoạch/ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn
Phối hợp với các bộ phận liên quan : các phòng ban - nhà thầu - khách hàng...
Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế & giải pháp thi công xuyên suốt dự án.
- Đánh giá và nghiệm thu chất lượng dự án tại các giai đoạn theo quy định công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Lập và phê duyệt kế hoạch/ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn
Phối hợp với các bộ phận liên quan : các phòng ban - nhà thầu - khách hàng...
Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế & giải pháp thi công xuyên suốt dự án.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp các trường ĐH đào tạo chuyên ngành về: Kiến Trúc, Nội Thất.
- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế thi công kiến trúc nội thất tối thiểu 8 năm và kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí chủ trì.
- Yêu thích tìm tòi, liên tục cập nhật, trau dồi kiến thức, trải nghiệm về các xu hướng thiết kế, vật liệu & biện pháp thi công mới.
- Có tính cách chu đáo, tỉ mỉ, làm việc khoa học và tinh thần cầu tiến.
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao, thái độ tích cực cởi mở trong các mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác.
- Có kiến thức & tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ. Yêu thích hoặc đã thực hành nghệ thuật nói chung là một lợi thế.
3. Quyền Lợi:
- Thu nhập : 20-35tr, bao gồm :
Lương cơ bản : 18-20tr.
Lương trách nhiệm.
Lương doanh số theo dự án.
- Được đào tạo hội nhập và định hướng về sản phẩm + dịch vụ, kĩ năng tư vấn khách hàng & cập nhật kiến thức chuyên môn.
- Môi trường tôn trọng cá nhân, khuyến khích sự chủ động trong công việc và phát triển bản thân không giới hạn.
- Được quan tâm & đáp ứng đầy đủ các chế độ cơ bản của người lao động theo quy định của pháp luật.

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

