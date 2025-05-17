Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1. Trước khi thi công dự án, lập kế hoạch bao gồm:

- Khảo sát hiện trạng, kiểm tra khác biệt so với hồ sơ thiết kế ban đầu

- Kiểm tra khối lượng hợp đồng so với thực tế và lập tiến độ dự án

- Lập các kế hoạch liên quan đến dự án (mua hàng, sản xuất, lắp đặt, chi phí dự án, thu tiền…)

- Định hướng phân chia công việc dự án (phân gói thầu )

2. Triển khai và giám sát công việc:

- Trình duyệt vật liệu chính của dự án và tham gia các cuộc họp với tư vấn/chủ đầu tư

- Triển khai thực hiện báo giá phát sinh cho phòng dự toán

- Phối hợp giải quyết các vướng mắc của dự án (kỹ thuật ,tiến độ, chất lượng,chi phí …)

- Giám sát việc kiểm soát chất lượng dự án (trên công trường, tại xưởng hoặc xưởng thầu phụ ,…) và ATLD trên công trường

- Triển khai các thủ tục hành chính liên quan đến dự án (nhật ký công trình,lưu trữ các hồ sơ của dự án)

3. Báo cáo và cập nhật thông tin dự án (báo cáo tuần, tiến độ dự án thực tế)

4. Lập và điều chỉnh kế hoạch thu tiền dự án và chi trả cho thầu phụ

5. Khi hoàn tất dự án:

- Lập bảng giá trị quyết toán và giải trình với tư vấn/chủ đầu tư

- Xác nhận giá trị quyết toán chi phí cho thầu phụ

- Hoàn tất hồ sơ hoàn công của dự án (bản vẽ hoàn công & biên bản nghiệm thu …)

- Độ tuổi: dưới 45tuổi

- Thông tin dự án: toàn quốc.Ứng viên sẽ đi công tác theo sự phân công của Ban quản lý dự án.

- Yêu cầu bắt buộc:các ứng viên có thể đi công tác theo yêu cầu của công ty (có các chế độ về phép, phụ cấp, chỗ ở dành cho nhân viên đi công tác). Có chế độ về phép tháng/lần dành cho vị trí Quản lý dự án

-Thu nhập của vị tríQuản lý dự ánsẽ bao gồm các khoản sau:

+ Lương (cơ bản)

+ Phụ cấp dự án (theo level dự án)

+ Công tác phí (theo ngày x số ngày đi)

+ Phụ cấp xa nhà (theo tháng)

+ Phụ cấp di chuyển tại dự án (theo ngày)

+ Phụ cấp khác:điện thoại, giữ xe

+ Thưởng: Hiệu Quả dự án và các thưởng lễ trong năm

- Sẵn sàng đicông tác tỉnh do đặc thù công trình của công ty phân bố khắp các tỉnh thành lớn trên toàn quốc

- Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các kiến trúc sư tốt nghiệp đại học kiến trúc/nội thất đam mê về lĩnh vực quản lý dự án.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án hoặc Quản lý dự án kiêm chỉ huy trưởngcác dự án nội thất. Đã làm qua các dự án văn phòng, khách sạn, resort (diện tích và khối lượng hạng mục Fur - Fit out lớn) giá trị từ 20 tỷ trở lên

- Đọchiểu được tài liệu tiếng Anh ( bản vẽ, BOQ…), sử dụngtiếng Anh giao tiếp để trao đổi làm việc.

- Sử dụng được Ms Project để lập tiến độ dự án, các phần mềm chuyên ngành CAD, MS Office

- Ứng viên mạnh về quản lý hợp đồng, tài chính, nhân sự và tiến độ dự án.

- Leadership và teamwork

- Quyết đoán và làm việc tốt với khách hàng và team nội bộ

- Nhanh nhẹn, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc

Ngành nghề: Đồ gỗ, Xây dựng, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhHà Nội

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.