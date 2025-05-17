Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Quản lý dự án bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1. Trước khi thi công dự án, lập kế hoạch bao gồm:
- Khảo sát hiện trạng, kiểm tra khác biệt so với hồ sơ thiết kế ban đầu
- Kiểm tra khối lượng hợp đồng so với thực tế và lập tiến độ dự án
- Lập các kế hoạch liên quan đến dự án (mua hàng, sản xuất, lắp đặt, chi phí dự án, thu tiền…)
- Định hướng phân chia công việc dự án (phân gói thầu )
2. Triển khai và giám sát công việc:
- Trình duyệt vật liệu chính của dự án và tham gia các cuộc họp với tư vấn/chủ đầu tư
- Triển khai thực hiện báo giá phát sinh cho phòng dự toán
- Phối hợp giải quyết các vướng mắc của dự án (kỹ thuật ,tiến độ, chất lượng,chi phí …)
- Giám sát việc kiểm soát chất lượng dự án (trên công trường, tại xưởng hoặc xưởng thầu phụ ,…) và ATLD trên công trường
- Triển khai các thủ tục hành chính liên quan đến dự án (nhật ký công trình,lưu trữ các hồ sơ của dự án)
3. Báo cáo và cập nhật thông tin dự án (báo cáo tuần, tiến độ dự án thực tế)
4. Lập và điều chỉnh kế hoạch thu tiền dự án và chi trả cho thầu phụ
5. Khi hoàn tất dự án:
- Lập bảng giá trị quyết toán và giải trình với tư vấn/chủ đầu tư
- Xác nhận giá trị quyết toán chi phí cho thầu phụ
- Hoàn tất hồ sơ hoàn công của dự án (bản vẽ hoàn công & biên bản nghiệm thu …)
- Độ tuổi: dưới 45tuổi
- Thông tin dự án: toàn quốc.Ứng viên sẽ đi công tác theo sự phân công của Ban quản lý dự án.
- Yêu cầu bắt buộc:các ứng viên có thể đi công tác theo yêu cầu của công ty (có các chế độ về phép, phụ cấp, chỗ ở dành cho nhân viên đi công tác). Có chế độ về phép tháng/lần dành cho vị trí Quản lý dự án
-Thu nhập của vị tríQuản lý dự ánsẽ bao gồm các khoản sau:
+ Lương (cơ bản)
+ Phụ cấp dự án (theo level dự án)
+ Công tác phí (theo ngày x số ngày đi)
+ Phụ cấp xa nhà (theo tháng)
+ Phụ cấp di chuyển tại dự án (theo ngày)
+ Phụ cấp khác:điện thoại, giữ xe
+ Thưởng: Hiệu Quả dự án và các thưởng lễ trong năm
- Sẵn sàng đicông tác tỉnh do đặc thù công trình của công ty phân bố khắp các tỉnh thành lớn trên toàn quốc
- Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các kiến trúc sư tốt nghiệp đại học kiến trúc/nội thất đam mê về lĩnh vực quản lý dự án.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án hoặc Quản lý dự án kiêm chỉ huy trưởngcác dự án nội thất. Đã làm qua các dự án văn phòng, khách sạn, resort (diện tích và khối lượng hạng mục Fur - Fit out lớn) giá trị từ 20 tỷ trở lên
- Đọchiểu được tài liệu tiếng Anh ( bản vẽ, BOQ…), sử dụngtiếng Anh giao tiếp để trao đổi làm việc.
- Sử dụng được Ms Project để lập tiến độ dự án, các phần mềm chuyên ngành CAD, MS Office
- Ứng viên mạnh về quản lý hợp đồng, tài chính, nhân sự và tiến độ dự án.
- Leadership và teamwork
- Quyết đoán và làm việc tốt với khách hàng và team nội bộ
- Nhanh nhẹn, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc
Ngành nghề: Đồ gỗ, Xây dựng, Nội ngoại thất
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhHà Nội

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: dưới 45tuổi
- Thông tin dự án: toàn quốc.Ứng viên sẽ đi công tác theo sự phân công của Ban quản lý dự án.
- Yêu cầu bắt buộc:các ứng viên có thể đi công tác theo yêu cầu của công ty (có các chế độ về phép, phụ cấp, chỗ ở dành cho nhân viên đi công tác). Có chế độ về phép tháng/lần dành cho vị trí Quản lý dự án
-Thu nhập của vị tríQuản lý dự ánsẽ bao gồm các khoản sau:
+ Lương (cơ bản)
+ Phụ cấp dự án (theo level dự án)
+ Công tác phí (theo ngày x số ngày đi)
+ Phụ cấp xa nhà (theo tháng)
+ Phụ cấp di chuyển tại dự án (theo ngày)
+ Phụ cấp khác:điện thoại, giữ xe
+ Thưởng: Hiệu Quả dự án và các thưởng lễ trong năm
- Sẵn sàng đicông tác tỉnh do đặc thù công trình của công ty phân bố khắp các tỉnh thành lớn trên toàn quốc
- Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các kiến trúc sư tốt nghiệp đại học kiến trúc/nội thất đam mê về lĩnh vực quản lý dự án.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án hoặc Quản lý dự án kiêm chỉ huy trưởngcác dự án nội thất. Đã làm qua các dự án văn phòng, khách sạn, resort (diện tích và khối lượng hạng mục Fur - Fit out lớn) giá trị từ 20 tỷ trở lên
- Đọchiểu được tài liệu tiếng Anh ( bản vẽ, BOQ…), sử dụngtiếng Anh giao tiếp để trao đổi làm việc.
- Sử dụng được Ms Project để lập tiến độ dự án, các phần mềm chuyên ngành CAD, MS Office
- Ứng viên mạnh về quản lý hợp đồng, tài chính, nhân sự và tiến độ dự án.
- Leadership và teamwork
- Quyết đoán và làm việc tốt với khách hàng và team nội bộ
- Nhanh nhẹn, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-du-an-bat-dong-san-thu-nhap-30-50-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job359242
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 31/10/2025
Thái Bình Còn 31 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Krom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Krom
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Article Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Article Solutions Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Anh Duy E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Anh Duy E&C
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Atm International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 34 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
22 - 34 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Kegmil Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kegmil Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Mekonglink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Mekonglink
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CHOO COMMUNICATION JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHOO COMMUNICATION JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH PS TRAEXIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PS TRAEXIM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
30 - 38 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu Công ty cổ phần đầu tư FGroup
22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty CP Bất động sản T&T Homes
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm