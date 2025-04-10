Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu

Mức lương 70 - 75 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Quản lý dự án

Tham gia dự án quản trị doanh nghiệp ERP (quản lý kho và quản lý sản xuất) cho nhà máy sản xuất nội thất và đồ gia dụng Tập đoàn với quy mô 5000 nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học

- Tiếng Nhật giao tiếp trôi chảy, tương đương N2 trở lên

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý dự án quy mô trên 10 người

- Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về hệ thống ERP cho nhà máy sản xuất

- Có kinh nghiệm làm việc cho thị trường Nhật

- Có khả năng truyền giao tiếp, truyền đạt tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương NET/gross : 3000$ gross (có thể thương lượng)

Working time: Mon- Fri : 8h30 - 17h30.

- Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất

- Xét tăng lương 2 lần/năm

- Nghỉ phép 15 ngày/năm

- Chế độ làm việc hybrid theo quy định của công ty

- Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín

- Du lịch hàng năm, team building hàng quý

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

