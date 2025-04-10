Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
70 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 70 - 75 Triệu

Tham gia dự án quản trị doanh nghiệp ERP (quản lý kho và quản lý sản xuất) cho nhà máy sản xuất nội thất và đồ gia dụng Tập đoàn với quy mô 5000 nhân sự.

Với Mức Lương 70 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học
- Tiếng Nhật giao tiếp trôi chảy, tương đương N2 trở lên
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý dự án quy mô trên 10 người
- Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về hệ thống ERP cho nhà máy sản xuất
- Có kinh nghiệm làm việc cho thị trường Nhật
- Có khả năng truyền giao tiếp, truyền đạt tốt

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET/gross : 3000$ gross (có thể thương lượng)
Working time: Mon- Fri : 8h30 - 17h30.
- Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương
- Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất
- Xét tăng lương 2 lần/năm
- Nghỉ phép 15 ngày/năm
- Chế độ làm việc hybrid theo quy định của công ty
- Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín
- Du lịch hàng năm, team building hàng quý
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

