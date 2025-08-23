Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block A, Tòa nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng nhóm kinh doanh và phối hợp với các nhân viên kinh doanh thực hiện một số trong các công việc liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty như sau: Hỗ trợ Phòng kinh doanh trong việc triển khai các hoạt động bán hàng.

Phát triển mối quan hệ, gặp gỡ, làm việc với các khách hàng, đối tác, cộng tác viên.

Thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, các đối tác.

Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, nhân viên mới.

Hỗ trợ Phòng kinh doanh phát triển và quản lý mạng lưới cộng tác viên.

Tìm kiếm và phát triển khách mới, chăm sóc khách hàng cũ.

Thực hiện và triển khai các kênh Marketing khác nhau để thu hút khách hàng mới.

Thực hiện các công tác hỗ trợ sau bán hàng.

Xử lý các hợp đồng, văn bản, tài liệu, báo cáo liên quan ( Soạn thảo, chỉnh sửa, rà soát… ) theo đúng quy trình, quy định của Công ty

Thực hiện công việc khác của phòng kinh doanh theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc Sỹ. Kỹ năng giao tiếp. Thành thạo các phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Excel, PowerPoint). Khả năng làm việc linh hoạt, và có tinh thần cầu tiến Có laptop và xe máy Không có kinh nghiệm sẽ được training Yêu cầu độ tuổi: 21 tuổi- 25 tuổi



Tại Công ty cổ phần Dapdance Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng / tháng ( Lương cứng 6 - 15 triệu / tháng + thưởng hiệu quả công việc ). - Được đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực - Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ quản lý cấp cao. - Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding của doanh nghiệp - Đầy đủ các chế độ theo luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, các loại thưởng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dapdance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin