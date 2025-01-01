Tất cả địa điểm
Công việc Quản lý dự án bất động sản

-

Có 122 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 28/04/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Gordon
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Điện Gordon làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty TNHH Điện Gordon
Hạn nộp: 19/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 38 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 16/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên
Hạn nộp: 16/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 17/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VSi
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần VSi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần VSi
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PS TRAEXIM
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH PS TRAEXIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PS TRAEXIM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PCCC BẮC TRUNG NAM
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PCCC BẮC TRUNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PCCC BẮC TRUNG NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CHOO COMMUNICATION JSC
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CHOO COMMUNICATION JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHOO COMMUNICATION JSC
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN làm việc tại Bến Tre thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH GENERAL E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GENERAL E&C
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Năng Lượng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Năng Lượng Sài Gòn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Ko.So làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ko.So
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP công nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP công nghệ Viteq Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Wha Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Wha Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MAX EAGLE
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý dự án bất động sản ngày càng lớn trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển mạnh mã. Với mức lương trung bình từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, quản lý dự án bất động sản là mục tiêu của nhiều người muốn vươn tới vị trí lãnh đạo trong ngành.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý dự án bất động sản

Quản lý dự án bất động sản là người chịu trách nhiệm giám sát, điều phối toàn bộ quá trình phát triển của dự án bất động sản từ giai đoạn lên ý tưởng, lập kế hoạch đến khi hoàn thành. Các dự án này bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất.

Quản lý dự án bất động sản là người chịu trách nhiệm giám sát, điều phối toàn bộ quá trình thực hiện dự án
Quản lý dự án bất động sản là người chịu trách nhiệm giám sát, điều phối toàn bộ quá trình thực hiện dự án

Quản lý dự án bất động sản đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo dự án diễn ra theo đúng kế hoạch, ngân sách đề ra và đạt được chất lượng như cam kết. Bên cạnh đó, họ còn là cầu nối giữa chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan pháp lý để dự án vận hành an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, các dự án nhà ở, chung cư, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng liên tục được triển khai đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn cao để quản lý và giám sát các dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng ngày càng chú trọng về tính hiệu quả và bền vững của dự án, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng quản lý dự án bất động sản tăng cao. Từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm với nguồn thu nhập hấp dẫn cho những người làm việc trong lĩnh vực quản lý bất động sản.

Các dự án nhà ở, chung cư, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng liên tục được triển khai đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn cao
Các dự án nhà ở, chung cư, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng liên tục được triển khai đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn cao

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý dự án bất động sản

Theo khảo sát từ Job3s, quản lý dự án bất động sản có mức thu nhập khá cao trung bình từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp, cụ thể:

Mức lương theo vị trí việc làm

Quản lý dự án bất động sản

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên dự án bất động sản

10.000.000 - 15.000.000

Quản lý dự án bất động sản

20.000.000 - 25.000.000

Giám đốc dự án bất động sản

30.000.000 - 40.000.000

Lưu ý: Mức lương quản lý dự án bất động sản thay đổi phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc và quy mô doanh nghiệp. Người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thường có khả năng hoàn thành tốt công việc, đảm bảo đúng kế hoạch nên thường nhận mức lương cao hơn.

Bên cạnh lương cơ bản, quản lý dự án bất động sản có thể nhận thêm lương thưởng KPI, thưởng dự án. Đồng thời, vị trí này có cơ hội thăng tiến lên giám đốc quản lý dự án với mức lương lên đến 40.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm quản lý dự án bất động sản có cơ hội thăng tiến lên vị trí giám đốc với mức lương cực kỳ cao
Việc làm quản lý dự án bất động sản có cơ hội thăng tiến lên vị trí giám đốc với mức lương cực kỳ cao

3. Mô tả chi tiết công việc của quản lý dự án bất động sản

Quản lý dự án bất động sản không chỉ đảm nhận vai trò giám sát, theo dõi dự án mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng. Đây là vị trí được nhiều doanh nghiệp săn đón do khối lượng công việc lớn, đa dạng, yêu cầu trách nhiệm cao và chuyên môn sâu rộng. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của việc làm quản lý dự án bất động sản:

  • Nghiên cứu và khảo sát tính khả thi của dự án:

Quản lý dự án bất động sản có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của dự án và tìm kiếm đối tác đầu tư phù hợp. Để thực hiện công việc này, họ cần xem xét dựa nhiều yếu tố như nhóm khách hàng mục tiêu, sức mua trên thị trường và biến động của ngành bất động sản.

  • Lập kế hoạch đấu thầu:

Việc làm quản lý dự án bất động sản còn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đấu thầu chi tiết, bao gồm lộ trình thực hiện, các bước triển khai cụ thể cũng như phương án giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời phân công nhiệm vụ và điều phối sự hợp tác giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra.

  • Giám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án:

Việc làm quản lý dự án bất động sản chính là kiểm soát việc thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ đúng tiến độ, chất lượng và dự toán ngân sách được sử dụng hợp lý.

  • Phối hợp với phòng Marketing và chủ đầu tư:

Quản lý dự án phải làm việc với bộ phận Marketing để xây dựng chiến lược quảng bá, tìm kiếm những khách hàng phù hợp. Bên cạnh đó, họ cũng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cập nhật thông tin về dự án, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đảm bảo sản phẩm được tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

  • Mở rộng mối quan hệ trong ngành bất động sản:

Quản lý dự án bất động sản cần chủ động mở rộng mối quan hệ với các đối tác trong ngành, các chủ đầu tư và các đơn vị kinh doanh bất động sản khác để có cơ hội tiếp cận nhiều dự án tiềm năng, tăng khả năng hợp tác và mở rộng quy mô kinh doanh.

Công việc của quản lý dự án bất động sản rất lớn và đa dạng
Công việc của quản lý dự án bất động sản rất lớn và đa dạng

4. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý dự án bất động sản nhiều nhất

Hiện nay, nhiều dự án bất động sản quy mô lớn từ nhà ở, chung cư cao cấp đến khu đô thị và trung tâm thương mại đang được triển khai tại các thành phố lớn, mở ra nhiều cơ hội việc làm quản lý dự án bất động sản. Một số khu vực tuyển dụng nhiều vị trí này có thể kể đến như:

4.1. Việc làm quản lý dự án bất động sản Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển nhất miền Trung. Đây cũng là thành phố có lợi thế lớn về du lịch và dịch vụ thương mại. Nhu cầu tuyển dụng quản lý dự án bất động sản tại đây chủ yếu liên quan đến các dự án khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, chung cư ven biển.

Ngoài ra, sự mở rộng đô thị và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhà ở cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng quản lý bất động sản có trình độ chuyên môn cao.

4.2. Việc làm quản lý dự án bất động sản Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế và chính trị lớn nhất cả nước. Mật độ dân số cao cùng tốc độ đô thị hóa nhanh khiến các doanh nghiệp bất động sản liên tục mở rộng về quy mô.

Đồng thời việc triển khai các dự án xây dựng chung cư cao cấp, khu đô thị mới yêu cầu phải đảm bảo chất lượng cao. Vậy nên, tất cả những yếu tố trên khiến nhu cầu tuyển và tìm việc làm quản lý dự án bất động sản luôn ở mức cao.

Nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đang được triển khai tại các thành phố lớn, mở ra nhiều cơ hội việc làm quản lý dự án bất động sản
Nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đang được triển khai tại các thành phố lớn, mở ra nhiều cơ hội việc làm quản lý dự án bất động sản

4.3. Việc làm quản lý dự án bất động sản TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế lớn hàng đầu cả nước. Các dự án lớn từ chung cư cao cấp, khu đô thị đến trung tâm thương mại đều thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, các doanh nghiệp cần đội ngũ quản lý dự án có trình độ chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các công ty bất động sản cũng thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân sự giỏi để nâng cao uy tín, chất lượng của doanh nghiệp.

5. Yêu cầu trình độ, kỹ năng đối với việc làm quản lý dự án bất động sản

Để hoàn thành tốt công việc quản lý dự án bất động sản, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn dưới đây:

  • Trình độ chuyên môn:

Ứng viên khi ứng tuyển vào vị trí quản lý dự án bất động sản thường yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực bất động sản hoặc một số ngành liên quan như quản trị kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật xây dựng.

Đặc biệt, ứng viên cần phải có kinh nghiệm, hiểu biết về các giai đoạn quản lý dự án, các hình thức, mô hình tổ chức quản lý dự án và cách sử dụng ngân sách hợp lý cho từng dự án.

  • Kỹ năng quản lý dự án bất động sản:

Người quản lý dự án bất động sản cần có khả năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát, lập ngân sách và điều phối công việc liên quan đến dự án từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

Bên cạnh đó, người quản lý cũng phải có sự am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản như luật đất đai, luật xây dựng, quy định về giấy phép và hợp đồng để đảm bảo dự án thực hiện đúng quy định.

  • Kỹ năng quản lý thời gian:

Các dự án bất động sản cần hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để bàn giao cho khách hàng. Vì vậy, quản lý dự án bất động sản cần lên kế hoạch chi tiết, phân chia thời gian cho từng giai đoạn một cách hợp lý để đảm bảo dự án diễn ra thuận lợi.

  • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề:

Công việc trong ngành bất động sản khá phức tạp, các rủi ro thường gặp trong quá trình triển khai dự án có thể bao gồm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng công trình, thiếu hụt ngân sách hoặc nhân lực.

Vì vậy, việc làm quản lý dự án bất động sản thường yêu cầu ứng viên phải có khả năng phân tích tình huống, đưa ra quyết định nhanh chóng và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

  • Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm:

Người quản lý dự án bất động sản phải có khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên trong dự án, đồng thời phân công công việc giữa các bộ phận. Khả năng làm việc nhóm cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì môi trường làm việc hiệu quả.

Để hoàn thành tốt công việc quản lý dự án bất động sản, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn
Để hoàn thành tốt công việc quản lý dự án bất động sản, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý dự án bất động sản ngày càng tăng trong trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản phát triển mạnh. Để hoàn thành tốt công việc cũng như đạt được mức lương mong muốn, quản lý dự án cần phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện các kỹ năng cần thiết.