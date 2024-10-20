Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý Nhân sự:

Quản lý Nhân sự:

- Quản lý và đảm bảo COL theo định biên của nhà hàng.

- Bố trí, phân công các ca làm việc hàng tuần của cấp dưới, điều động nhân viên, theo dõi chấm công hàng ngày.

- Thực thi các quy định của Công ty về quản lý nhân sự, các chế độ, chính sách, phúc lợi cho nhân viên.

- Đánh giá định kì kết quả làm việc hiệu suất của từng nhân viên.

- Đề xuất tuyển dụng, Đào tạo và huấn luyện nhân viên mới, đảm bảo nhân sự đầy đủ cho hoạt động nhà hàng.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển công tác.

2. Quản lý Hàng hóa/Tài sản:

- Quản lý quy trình đặt hàng, nhận hàng, bảo quản và điều chuyển hàng hóa.

- Quản lý tốt CoS: chất lượng, số lượng hàng hoá, hàng hỏng, hàng huỷ...

- Quản lý việc sử dụng và bảo quản tất cả các máy móc, trang thiết bị và dụng cụ trong nhà hàng.

- Giải trình cho Quản lý khu vực số lượng hư hỏng, mất mát (nếu có), kiểm soát, xử lý, ký hủy các loại sản phẩm hư hỏng.

- Tổng hợp các báo cáo kiểm kê hàng hóa, công cụ dụng cụ, trang thiết bị cho Phòng Kế Toán theo định kỳ.

3. Quản lý Kinh doanh:

- Thúc đẩy order bán hàng hiệu quả.

- Chăm sóc khách hàng.

- Giải quyết sự cố và các khiếu nại của khách.

- Đảm bảo các chương trình Marketing tại nhà hàng hoạt động hiệu quả.

- Đề xuất các phương án kinh doanh giúp nhà hàng đạt hiệu quả tốt. Đề xuất phương án quảng bá, giới thiệu thương hiệu, hình ảnh nhà hàng đến khách hàng

- Quản lý tiền trong cửa hàng, đảm bảo không bị thất thoát.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch được duyệt nhằm đạt được mục tiêu về kinh doanh.

4. Quản lý Doanh thu:

- Quản lý doanh thu hàng ngày.

- Quản lý quy trình xuất, hủy hoá đơn bán hàng trong ngày.

- Thực thi nghiêm túc các quy trình bàn giao tiền, voucher mỗi ca.

- Cập nhật báo cáo chi phí hàng ngày/tuần/tháng cho Quản lý khu vực.

- Am hiểu về các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P&L).

5. Quản lý Điều hành nhà hàng:

- Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên.

- Hướng dẫn kỹ năng bán hàng cho nhân viên, đề xuất và thúc đẩy các chương trình khuyến mãi.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho các bộ phận và tổ chức thực hiện.

- Thực thi các form file, checklist nghiêm chỉnh, trung thực.

- Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan trong ngày.

- Tham dự các cuộc họp của Phòng Điều Hành, báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch công việc kinh doanh của nhà hàng.

6. Quản lý Chất lượng sản phẩm:

- Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực thi theo các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của nhà hàng.

- Kiểm tra chất lượng dịch vụ, đồ ăn và thức uống mỗi ca, mỗi ngày, đề xuất cải tiến chất lượng việc bảo quản sản phẩm và chất lượng dịch vụ của nhà hàng.

- Duy trì và bảo đảm chất lượng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn an ninh trong nhà hàng.

7. Quản lý và giải quyết những sự cố, khiếu nại của khách hàng:

- Tổ chức việc theo dõi đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

- Xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng thân quen, tạo ấn tượng tốt trong mắt khách hàng.

- Theo dõi việc đặt bàn, đặt chỗ và kiểm tra việc chuẩn bị đặt bàn (nếu có).

- Giải quyết phàn nàn, khiếu nại của khách hàng khi nhân viên không giải quyết được.

8. Phát hiện và đào tạo nhân sự kế thừa

- Phát hiện và đề xuất nhân sự cấp lãnh đạo.

- Đào tạo ít nhất nhân sự kế thừa.

9. Báo cáo định kỳ và các công việc phát sinh khác.

Thời gian làm việc: 9h-21h ( nghỉ trưa 3 tiếng 11h-14h) hoặc 11h - 23h (nghỉ trưa 3 tiếng 14h-17h).

Yêu Cầu Công Việc

- Bắt buộc có kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương.

- Ứng viên có trình độ Trung cấp trở lên.

- Có kiến thức chuyên sâu, chuyên môn về nghiệp vụ liên quan.

- Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương căn bản từ 15tr - 22tr thỏa thuận tùy theo năng lực + phụ cấp + thưởng KPI. BAO ĂN Ở CHO NHÂN VIÊN Ở XA

- 06 tháng đến 01 năm xét nâng bậc lương Quản lý vùng (Quản lý từ 2-5 chi nhánh).

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

- Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; khám sức khỏe định kỳ; du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Lương tháng 13, 14.

- Chế độ góp vốn... cho nhân viên gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

