Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 11 Phan Bội Châu, Phường 1, Tp. Đà Lạt,Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của nhà hàng

Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh số và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra

Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất của nhân viên

Quản lý hàng hóa: kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng, nhập hàng, trưng bày sản phẩm

Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất, giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng

Thực hiện các chiến lược marketing và khuyến mãi để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ

Quản lý tài chính của cửa hàng: kiểm soát chi phí, lập báo cáo doanh thu, lợi nhuận

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh và các tiêu chuẩn của công ty

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí quản lý Nhà hàng từ 6 tháng - 1 năm

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà hàng khách sạn

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt

Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương từ 10 - 11 triệu/tháng, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số cửa hàng

Được đào tạo về kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong tổ chức

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn

