Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
- Lâm Đồng:
- 11 Phan Bội Châu, Phường 1, Tp. Đà Lạt,Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của nhà hàng
Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh số và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra
Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và đánh giá hiệu suất của nhân viên
Quản lý hàng hóa: kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng, nhập hàng, trưng bày sản phẩm
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất, giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng
Thực hiện các chiến lược marketing và khuyến mãi để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ
Quản lý tài chính của cửa hàng: kiểm soát chi phí, lập báo cáo doanh thu, lợi nhuận
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh và các tiêu chuẩn của công ty
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà hàng khách sạn
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong tổ chức
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
