Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tầng 2 - Nhà Ga Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Số 9 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động của nhà hàng, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Lập kế hoạch và giám sát hoạt động kinh doanh, bao gồm lập kế hoạch menu, đặt hàng nguyên vật liệu, quản lý tồn kho.

Quản lý nhân sự, đào tạo và huấn luyện nhân viên, xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả.

Giám sát chất lượng dịch vụ, đảm bảo khách hàng hài lòng.

Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận.

Phát triển các chương trình khuyến mãi, marketing để thu hút khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động chung.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng.

Có kiến thức sâu rộng về hoạt động kinh doanh nhà hàng, quản lý nhân sự, quản lý chi phí.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý đội ngũ.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin