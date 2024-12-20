Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 376a Võ Văn Tần, P5, Q3, Quận 3

Sắp xếp và điều động nhân viên thực hiện công việc để đảm bảo đúng tiến độ.

Sắp xếp và điều động nhân viên thực hiện công việc để đảm bảo đúng tiến độ.

Theo dõi và kiểm tra việc vệ sinh mỗi ca làm việc của nhân viên.

Kiểm tra chất lượng món ăn, giám sát quy trình phục vụ, tác phong và thái độ làm việc của các Nhân viên.

Hướng dẫn, đào tạo trực tiếp và kiểm tra nghiệp vụ các nhân viên. Hỗ trợ nhân viên khi cần thiết. Đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên.

Trực tiếp theo dõi số lượng công cụ dụng cụ, tiền tip, hóa đơn hàng ngày.

Tổ chức thực hiện các khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách.

Tiếp nhận, lắng nghe các ý kiến, phản hồi của khách để giải quyết. Đề xuất các phương án nâng cao chất lượng phục vụ theo kết quả khảo sát.

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc.

Đề xuất và báo cáo cho quản lý trực tiếp về công việc hằng ngày, hằng tuần.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên vị trí tương đương

Được đào tạo qua các lớp về nghiệp vụ F&B

Có kỹ năng tổ chức, quản lý và điều phối công việc của nhà hàng

Khả năng nắm bắt tâm lý và giải quyết tình huống phát sinh tốt.

Tác phong nghiêm túc, kỷ luật.

Chịu khó, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

Ưu tiên ứng viên đang sinh sống ở các quận trung tâm

Có thể linh động thời gian làm việc

Tại Nhà Hàng Sushi Masa Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng doanh thu hàng tháng, thưởng lễ, tết

2. Công ty hỗ trợ 2 bữa ăn/ ngày

3. Chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 6 tháng làm việc

4. Tăng lương đột xuất hoặc định kỳ tùy vào năng lực

5. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng Sushi Masa

