Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhà Hàng Sushi Masa
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Nhà Hàng Sushi Masa

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Nhà Hàng Sushi Masa

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 376a Võ Văn Tần, P5, Q3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sắp xếp và điều động nhân viên thực hiện công việc để đảm bảo đúng tiến độ.
Theo dõi và kiểm tra việc vệ sinh mỗi ca làm việc của nhân viên.
Kiểm tra chất lượng món ăn, giám sát quy trình phục vụ, tác phong và thái độ làm việc của các Nhân viên.
Hướng dẫn, đào tạo trực tiếp và kiểm tra nghiệp vụ các nhân viên. Hỗ trợ nhân viên khi cần thiết. Đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên.
Trực tiếp theo dõi số lượng công cụ dụng cụ, tiền tip, hóa đơn hàng ngày.
Tổ chức thực hiện các khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách.
Tiếp nhận, lắng nghe các ý kiến, phản hồi của khách để giải quyết. Đề xuất các phương án nâng cao chất lượng phục vụ theo kết quả khảo sát.
Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc.
Đề xuất và báo cáo cho quản lý trực tiếp về công việc hằng ngày, hằng tuần.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên vị trí tương đương
Được đào tạo qua các lớp về nghiệp vụ F&B
Có kỹ năng tổ chức, quản lý và điều phối công việc của nhà hàng
Khả năng nắm bắt tâm lý và giải quyết tình huống phát sinh tốt.
Tác phong nghiêm túc, kỷ luật.
Chịu khó, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
Ưu tiên ứng viên đang sinh sống ở các quận trung tâm
Có thể linh động thời gian làm việc

Tại Nhà Hàng Sushi Masa Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng doanh thu hàng tháng, thưởng lễ, tết
2. Công ty hỗ trợ 2 bữa ăn/ ngày
3. Chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 6 tháng làm việc
4. Tăng lương đột xuất hoặc định kỳ tùy vào năng lực
5. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng Sushi Masa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Hàng Sushi Masa

Nhà Hàng Sushi Masa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 145 nguyễn Đình Chính, P11 Quận phú nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

