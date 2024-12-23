Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
+ Chịu trách nhiệm quản lý nhà hàng, điều hành các hoạt động của nhà hàng
+Tuyển chọn, đào tạo, phát triển nhân viên
+Giải quyết các các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng
+Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe
+ Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên
+ Độ tuổi: Sinh năm 1996 trở xuống
+ Giao tiếp tiếng Nhật lưu loát
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý F&B
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quyền lợi:
+ Mức lương: từ 17,000,000 đồng/ có thể deal thêm theo năng lực
+ Thử việc 2 tháng
+ Khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên
+ Đầy đủ các chính sách về ngày phép, nghỉ lễ, Tết, bảo hiểm y tế - xã hội theo quy định pháp luật
+ Cơ hội thăng tiến, xét duyệt tăng ngạch lương từng năm
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Quản lý điều hành, Nhà hàng / Khách sạn
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
