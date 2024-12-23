Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

+ Chịu trách nhiệm quản lý nhà hàng, điều hành các hoạt động của nhà hàng

+Tuyển chọn, đào tạo, phát triển nhân viên

+Giải quyết các các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng

+Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe

+ Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

+ Độ tuổi: Sinh năm 1996 trở xuống

+ Giao tiếp tiếng Nhật lưu loát

+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý F&B

Quyền lợi:

+ Mức lương: từ 17,000,000 đồng/ có thể deal thêm theo năng lực

+ Thử việc 2 tháng

+ Khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên

+ Đầy đủ các chính sách về ngày phép, nghỉ lễ, Tết, bảo hiểm y tế - xã hội theo quy định pháp luật

+ Cơ hội thăng tiến, xét duyệt tăng ngạch lương từng năm

