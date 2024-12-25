Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 86 Lê Duẩn, P. Thạch Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng
- Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng
- Vận hành ca
- Phỏng vấn, xếp lịch, đào tạo nhân viên trong cửa hàng
- Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng
- Làm báo cáo tuần / tháng/ quý cho cửa hàng trưởng
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng vị trí quản lý tại các nhà hàng, chuỗi thức ăn nhanh
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền cơm
Phụ cấp ca tối 30% mức lương cơ bản
Phụ cấp tiền điện thoại (tùy cấp bậc)
Nhân lương các ngày Lễ/Tết, lương tháng 13
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (từ 6 tháng test năng lực)
Tham gia bảo hiểm 100% lương cơ bản
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng/ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
