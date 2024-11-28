Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Quản lý chi nhánh thẩm mỹ - người sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược vận hành và kinh doanh cho phòng khám của Glo365 chi nhánh quận 7, thúc đẩy tăng trưởng tài chính, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Vai trò này rất quan trọng trong việc quản lý hiệu suất, đào tạo đội ngũ, và mang đến dịch vụ chất lượng cao, có đạo đức, và mang lại kết quả vượt trội.

Chiến lược: Thiết kế và triển khai các chiến lược kinh doanh với các trưởng bộ phận và nhân sự chi nhánh để đạt mục tiêu tổ chức và tài chính.

Quản lý đội nhóm: Dẫn dắt, đào tạo, và hỗ trợ nhân sự chi nhánh để đạt hiệu quả công việc.

Chất lượng & Tuân thủ: Đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất và các phòng khám tuân thủ quy trình hoạt động chuẩn.

Kinh doanh nội bộ: Theo dõi và tối ưu hóa hành trình khách hàng từ tạo lead đến bán hàng và hậu mãi.

Dịch vụ khách hàng: Xây dựng và quản lý đội telesales, đảm bảo hiệu quả giao tiếp và SLA.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm quản lý vận hành hoặc kinh doanh, ưu tiên trong ngành dịch vụ.

Lãnh đạo và đào tạo đội nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch tài chính và giám sát hiệu suất.

Giao tiếp xuất sắc, hướng tới khách hàng.

Thực thi chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Thành thạo tiếng Anh.

Học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ $800 đến $1500 (tùy vào kinh nghiệm) + hoa hồng

Chế độ Bảo hiểm, nghỉ phép, party, teambuilding đầy đủ

Cơ hội được đào tạo chuyên môn, liên tục cập nhật công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin