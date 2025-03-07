Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Cotana, Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Tìm kiếm khách hàng, đối tác có tiềm năng phát triển mảng vận hành thuê hệ thống xử lý nước thải, khí thải và nước cấp (bao gồm khảo sát và đề xuất phương án).
2. Duy trì và chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng, mở rộng khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy thị trường và doanh số mảng vận hành.
3. Lập kế hoạch phát triển khách hàng và báo cáo công việc theo tuần, tháng.
4. Tổ chức triển khai toàn bộ các hoạt động liên quan tới dịch vụ vận hành sau khi ký được hợp đồng.
5. Thiết lập bộ máy và tổ chức quản lý vận hành các hệ thống xử lý nước thải khi cần thiết.
6. Theo dõi, xử lý các công việc khác tại các trạm vận hành thuê.
7. Thay mặt Công ty làm việc với khách hàng và các cơ quan chức năng liên quan tới hoạt động của các trạm vận hành thuê.
8. Thực hiện các công việc khác khi có chỉ đạo từ Trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành môi trường. Đối với ứng viên không tốt nghiệp đúng chuyên ngành, yêu cầu có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực tìm kiếm và phát triển thị trường mảng vận hành thuê các hệ thống xử lý nước thải.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 980 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

