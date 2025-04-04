Giới thiệu Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng đa năng, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm cư dân, kinh tế tại các địa phương. Lĩnh vực ngân hàng bán lẻ là ưu thế vượt trội của OceanBank với hệ thống mạng lưới CN/PGD thuận tiện ở các tỉnh, thành phố lớn, sản phẩm dịch vụ đơn giản và khác biệt, có hàm lượng công nghệ cao. OceanBank đang nỗ lực điện tử hóa các giao dịch ngân hàng để nâng cao tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng. Ngày 17/10/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Từ 18/12/2024, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) chính thức hoạt động với tên gọi mới là Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV), đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình phát triển và sẵn sàng bước vào giai đoạn mới.