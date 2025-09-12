Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng, giám sát kế hoạch và hoạt động vận hành Hub.

• Quản lý các mảng: Quỹ, vận hành tín dụng, thẻ, thanh toán quốc tế, ngoại hối, TSBĐ.

• Phối hợp xây dựng, ban hành và triển khai quy trình, quy định.

• Giám sát công tác quản lý hồ sơ, tài sản, kho quỹ, giao dịch tiền mặt/ATM.

• Quản trị rủi ro, đảm bảo năng suất – chất lượng vận hành.

• Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ; quản lý nhân sự và báo cáo định kỳ.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐH, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý tại lĩnh vực DVKH/KSNB/QTRR/Vận hành

• Am hiểu chính sách, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, chứng khoán và các lĩnh vực liên quan

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính/ngân hàng hoặc quy mô kiểm soát công việc tương đương

• Tiếng Anh: Toeic 550 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)

