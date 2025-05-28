Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu về chương trình Management Trainee tại MSB:
Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình Management Trainee (Quản trị viên Tài năng), qua 07 mùa từ 2011, MSB tự hào mang đến bệ phóng sự nghiệp lý tưởng cho sinh viên mới tốt nghiệp. Chương trình đã đào tạo thành công nhiều lãnh đạo cấp cao hiện tại của MSB.
Tại MSB, bạn sẽ được tham gia chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu với lộ trình phát triển rõ ràng qua 04 kỳ luân chuyển tại nhiều phòng ban trong 24 tháng, giúp bạn khám phá tiềm năng và tích lũy kinh nghiệm toàn diện. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi lãnh đạo cấp trung, lãnh đạo cấp cao và nhận được chế độ đãi ngộ hấp dẫn, từ đó xây dựng sự nghiệp vững chắc cho bản thân.
Giới thiệu Phòng Quản trị Nghiệp vụ (QTNV) – Thuộc khối Vận hành
Phòng Quản trị Nghiệp vụ (QTNV) là đơn vị chủ lực của Khối Vận hành, chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và giám sát các quy trình nghiệp vụ tín dụng, phi tín dụng và dịch vụ khách hàng tại MSB.
QTNV đóng vai trò kết nối giữa vận hành truyền thống và chuyển đổi số, từng bước số hóa toàn bộ quy trình E2E (End-to-End), tối ưu hiệu suất, tiết giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng.
QTNV là nơi quy tụ những chuyên gia có tư duy hệ thống, khả năng phân tích dữ liệu và năng lực tổ chức cao – phù hợp với các ứng viên yêu thích quản trị vận hành hiện đại kết hợp cùng nền tảng công nghệ số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

