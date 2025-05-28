Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giới thiệu về chương trình Management Trainee tại MSB:

Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình Management Trainee (Quản trị viên Tài năng), qua 07 mùa từ 2011, MSB tự hào mang đến bệ phóng sự nghiệp lý tưởng cho sinh viên mới tốt nghiệp. Chương trình đã đào tạo thành công nhiều lãnh đạo cấp cao hiện tại của MSB.

Tại MSB, bạn sẽ được tham gia chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu với lộ trình phát triển rõ ràng qua 04 kỳ luân chuyển tại nhiều phòng ban trong 24 tháng, giúp bạn khám phá tiềm năng và tích lũy kinh nghiệm toàn diện. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi lãnh đạo cấp trung, lãnh đạo cấp cao và nhận được chế độ đãi ngộ hấp dẫn, từ đó xây dựng sự nghiệp vững chắc cho bản thân.

Giới thiệu Phòng Quản trị Nghiệp vụ (QTNV) – Thuộc khối Vận hành

Phòng Quản trị Nghiệp vụ (QTNV) là đơn vị chủ lực của Khối Vận hành, chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và giám sát các quy trình nghiệp vụ tín dụng, phi tín dụng và dịch vụ khách hàng tại MSB.

QTNV đóng vai trò kết nối giữa vận hành truyền thống và chuyển đổi số, từng bước số hóa toàn bộ quy trình E2E (End-to-End), tối ưu hiệu suất, tiết giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng.

QTNV là nơi quy tụ những chuyên gia có tư duy hệ thống, khả năng phân tích dữ liệu và năng lực tổ chức cao – phù hợp với các ứng viên yêu thích quản trị vận hành hiện đại kết hợp cùng nền tảng công nghệ số.