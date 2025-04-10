Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD

- Phụ trách từ 40 - 60 cửa hàng của Công ty, quản lý từ 3- 5 Quản lý Khu vực

- Xây dựng, triển khai các giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Chuỗi Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách) của Công ty.

- Duy trì và phát triển các cửa hàng theo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng và đảm bảo quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề nghị và thực hiện các kế hoạch để đảm bảo các yếu tố của sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm

- Xây dựng, cập nhật, quản lý mạng lưới đối tác (tổ chức, doanh nghiệp,..) phục vụ hoạt động kinh doanh tại Chuỗi Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách).

- Xây dựng và/hoặc phối hợp với Khối Marketing xây dựng, triển khai chương trình bán hàng tại Chuỗi Cửa hàng Miền Bắc và toàn hệ thống Chuỗi Cửa hang hàng năm, hàng quý, hàng tháng để thúc đẩy kinh doanh.

- Phối hợp với Khối Marketing xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông, quảng cáo đối với Chuỗi Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách) Miền Bắc và toàn hệ thống Chuỗi Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách) nhằm kích thích khả năng bán hàng, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách) của Công ty.

- Phối hợp với Khối Marketing và các Đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch Quản lý trải nghiệm khách hàng hàng năm, hàng tháng tại Chuỗi Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách) và toàn hệ thống Chuỗi Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách) của Công ty.

- Phối hợp với Khối phát triển mạng lưới, Khối Marketing xây dựng, triển khai kế hoạch quy hoạch, phát triển mạng lưới Chuỗi Cửa hàng (nhãn hiệu phụ trách) của Công ty hàng năm.