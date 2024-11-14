Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Kiểm soát chỉ số CSI hài lòng khách hàng, các chỉ số dịch vụ & tỷ lệ duy trì khách hàng.

Kiểm soát tỷ lệ đạt chứng chỉ đào tạo Trưởng phòng Dịch vụ & Tư vấn Dịch vụ.

Triển khai quy trình hoạt động dịch vụ và quản lý chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Triển khai và đánh giá tiêu chuẩn hoạt động xưởng dịch vụ theo thương hiệu.

Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành: Công nghệ ô tô, Cơ khí động lực.

Từ 6 tháng kinh nghiệm thực tập hoặc 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ô tô.

Am hiểu, nắm bắt quy trình triển khai và quản lý tiêu chuẩn thương hiệu trên toàn hệ thống.

Có khả năng khảo sát, đánh giá dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu; phân tích và đề xuất phương án cải thiện hoạt động dịch vụ.

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, dịch thuật tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh chuyên ngành tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản văn phòng, ứng dụng phần mềm quản trị, báo cáo theo yêu cầu của đối tác.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày chỉn chu, tinh thần học hỏi và tâm huyết trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

