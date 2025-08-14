Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRANSFRUITS VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRANSFRUITS VIỆT ÚC
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRANSFRUITS VIỆT ÚC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1/11/217 Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng:
o Nghiên cứu thị trường: Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng giá cả để chào hàng hiệu quả.
o Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Sử dụng các kênh như mạng xã hội, hoặc danh sách khách hàng tiềm năng (leads) để tiếp cận đối tượng mục tiêu.
o Xây dựng mối quan hệ: Liên hệ với khách hàng mới qua email, điện thoại, hoặc gặp mặt trực tiếp để giới thiệu sản phẩm của Công ty.
o Đưa ra các giải pháp phù hợp, trả lời thắc mắc và xử lý phản hồi của khách hàng.
o Chuẩn bị báo giá và thương thảo điều khoản hợp đồng.
2. Quản lý và chăm sóc khách hàng:
o Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại thông qua liên lạc định kỳ, hỗ trợ sau bán hàng, hoặc xử lý khiếu nại. Chủ động đi thị trường gặp khách hàng khi cần.
3. Thực hiện và theo dõi thanh toán:
o Theo dõi các khoản thanh toán từ khách hàng, đảm bảo thu tiền đúng hạn theo hợp đồng.
o Phối hợp với bộ phận kế toán để quản lý công nợ phải thu.
4. Lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh:
o Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân hoặc nhóm, đặt mục tiêu doanh số theo tuần, tháng, hoặc quý.
o Lập báo cáo doanh số, báo cáo hoạt động kinh doanh, và báo cáo phân tích hiệu quả bán hàng để trình lên quản lý.
5. Phối hợp với các bộ phận liên quan:
o Làm việc với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá hoặc thu hút khách hàng.
o Phối hợp với bộ phận kho và CS để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển cũng như thời gian giao hàng.
o Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc cung cấp thông tin về hợp đồng, công nợ, hoặc chứng từ thanh toán.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Khả năng thuyết phục, xử lý phản đối, và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
• Kỹ năng bán hàng: Hiểu rõ quy trình bán hàng, từ tìm kiếm khách hàng đến chốt đơn.
• Hiểu biết về sản phẩm: Nắm vững thông tin về sản phẩm của công ty để tư vấn hiệu quả.
• Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch bán hàng, và dự đoán xu hướng.
• Tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực: Đáp ứng mục tiêu doanh số và xử lý các tình huống phát sinh nhanh chóng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRANSFRUITS VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 7 triệu + thưởng, thu nhập 10 - 20 triệu.
• Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước.
• Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, thưởng tết đầy đủ theo chính sách công ty
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định, gắn bó lâu dài.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRANSFRUITS VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Một phần tầng 19 (lầu 18), Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

