Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAYA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 138 Trường Chinh, P.12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Quản trị website, đăng bài, chỉnh sửa tối ưu nội dung theo mục tiêu đã được đề ra.
- Phối hợp với bộ phận Marketing/Xuất bản nội dung để xác định mục tiêu quảng cáo.
- Quản lý các kênh công cụ sẵn có của công ty (Youtube, facebook, Tiktok, Pinterest, ...)
- Quảng bá thương hiệu công ty trên nền tảng online
- Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán các nền tảng số.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng Marketing
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực Marketing
• Có khả năng viết content tốt, tư duy hình ảnh & sáng tạo.
• Hiểu biết về các công cụ Digital Marketing (SEO, Facebook Ads, Google Ads...).
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm & chịu được áp lực công việc.
• Năng động, chủ động, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAYA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: 10 – 15 triệu/tháng (gồm lương + thưởng).
Được hưởng quyền lợi và chế độ theo quy định của công ty. Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Thưởng vào các dịp lễ tết theo quy định nhà nước, thưởng cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Môi trường chuyên nghiệp, định hướng phát triển lâu dài.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng về chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAYA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
