Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG

Mức lương
30 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 244 Đinh Tiên Hoàng,, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
- Up sale các dịch vụ vòng 1 và 2.
- Tìm hiểu thông tin và mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ
- Cập nhật các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.
- Báo cáo công việc và kết quả hàng ngày.

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn phun xăm thẩm mĩ.
- Giao tiếp khéo léo, giọng nói tốt, có kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, Tư vấn nhiệt tình.
- Có ý thức tự giác trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30 triệu - 80 triệu (cao hơn tùy năng lực): Lương cứng + % doanh số + thưởng Bill/ngày, thưởng ngày, thưởng tháng + các khoản Phụ cấp....
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Các khoản khác: Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, thăm bệnh...
- Liên hoan, sinh nhật, party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HOÀNG HƯNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 244 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

