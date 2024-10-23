Tuyển Quản lý Công ty TNHH CATHAYLIFE Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 19 Triệu

Mức lương Từ 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 7 tòa nhà 42A - 42B Lê Thành Phương, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 19 Triệu

- Làm việc toàn thời gian tại văn phòng

- Lên kế hoạch hoạch định tài chính cụ thể dựa trên nhu cầu của khách hàng

- Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng

- Tuyển dụng nhân sự cho văn phòng

- Làm việc trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau

- Chính sách thăng tiến rõ ràng phù hợp với từng giai đoạn phát triển, thu nhập và đãi ngộ tốt.

- Tham gia các chương trình đào tạo kiến thức kỹ năng

- Quyền lợi nghỉ phép hàng năm, du lịch teamwork, sinh nhật, liên hoan công ty, có cơ hội đào tạo tại nước ngoài...

Với Mức Lương Từ 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 26 tới 40.

- Nữ

- Trình độ Đại học trở lên, KHÔNG YÊU CẦU CHUYÊN NGÀNH

- Chăm chỉ, thật thà và kiên trì

-Có kỹ năng teamwork, đi làm ngay là lợi thế

Tại Công ty TNHH CATHAYLIFE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 12.900.000 VND + Thưởng (Tổng thu nhập 18- 23 Triệu)

- Thăng tiến trong 3 tháng nếu đạt điều kiện của công ty.

- Làm việc tại Công ty có vốn điều lệ Top 4 trên thị trường hiện nay.

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng của Cathay Life.

- Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8H30 AM - 5PM; Thứ 7 (chỉ làm tối đa 2 ngày/tháng)

- Nghỉ lễ tết theo lịch nghỉ của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CATHAYLIFE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin