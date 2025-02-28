Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: TP Quảng Ngãi, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Nhà hàng chúng tôi là mô hình nhà hàng hải sản alacarte, khách hàng chính là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể chuyên tiếp khách, tiếp đãi tiệc nội bộ, tiệc liên hoan. Công việc chính của quản lý nhân sự như sau
Tuyển dụng và đào tạo
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu kinh doanh
Thiết kế chương trình đào tạo cho từng vị trí công việc
Tiến hành phỏng vấn ứng viên theo quy trình chuẩn
Phát triển chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho toàn bộ nhân viên
2. Quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên
Thiết lập KPI cho từng vị trí và bộ phận
Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cho nhân viên
Thực hiện đánh giá hiệu suất định kỳ
Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên
Xây dựng chương trình phát triển đội ngũ quản lý tiềm năng
3. Quan hệ lao động và chính sách nhân sự
Thực hiện chấm công định kỳ
Xây dựng chính sách nhân sự (lương, thưởng) phù hợp với doanh nghiệp
Quản lý hiệu quả các xung đột trong nội bộ
4.Quản lý quan hệ khách hàng và phát triển kinh doanh
Tổ chức đào tạo cơ bản về phục vụ khách hàng doanh nghiệp
Hướng dẫn nhân viên về quy trình xử lý yêu cầu đặc biệt của khách hàng tổ chức
Tổ chức các buổi đào tạo chia sẻ kinh nghiệm giữa nhân viên về xử lý tình huống với khách hàng quan trọng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên làm việc tại Tp Tam Kỳ, Quảng Nam, hỗ trợ nơi ở lại cho ứng viên ở xa
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Độ tuổi: 30-40 tuổi
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng được tin học văn phòng
Kỹ năng hoạch định kế hoạch nhân sự
Kỹ năng đào tạo và phát triển
Có khả năng tự học và phát triển năng lực bản thân
Kĩ năng tuyển dụng, phỏng vấn
Chủ động trong công việc và theo đuổi tiêu chuẩn cao

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng KPI : 9 -13 triệu (tùy theo năng lực)
Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Nghỉ phép có lương 3 ngày/tháng
Tạo điều kiện để học tập và nâng cao năng lực
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đánh giá xét tăng lương thưởng định kỳ theo kết quả và năng lực
Hỗ trợ ăn 2 buổi/ngày
Hỗ trợ chổ ở nếu có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1 KDC TM Bạch Đằng, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất