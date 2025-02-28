Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA
- Quảng Nam: TP Quảng Ngãi, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Nhà hàng chúng tôi là mô hình nhà hàng hải sản alacarte, khách hàng chính là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể chuyên tiếp khách, tiếp đãi tiệc nội bộ, tiệc liên hoan. Công việc chính của quản lý nhân sự như sau
Tuyển dụng và đào tạo
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu kinh doanh
Thiết kế chương trình đào tạo cho từng vị trí công việc
Tiến hành phỏng vấn ứng viên theo quy trình chuẩn
Phát triển chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho toàn bộ nhân viên
2. Quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên
Thiết lập KPI cho từng vị trí và bộ phận
Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cho nhân viên
Thực hiện đánh giá hiệu suất định kỳ
Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên
Xây dựng chương trình phát triển đội ngũ quản lý tiềm năng
3. Quan hệ lao động và chính sách nhân sự
Thực hiện chấm công định kỳ
Xây dựng chính sách nhân sự (lương, thưởng) phù hợp với doanh nghiệp
Quản lý hiệu quả các xung đột trong nội bộ
4.Quản lý quan hệ khách hàng và phát triển kinh doanh
Tổ chức đào tạo cơ bản về phục vụ khách hàng doanh nghiệp
Hướng dẫn nhân viên về quy trình xử lý yêu cầu đặc biệt của khách hàng tổ chức
Tổ chức các buổi đào tạo chia sẻ kinh nghiệm giữa nhân viên về xử lý tình huống với khách hàng quan trọng
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Độ tuổi: 30-40 tuổi
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng được tin học văn phòng
Kỹ năng hoạch định kế hoạch nhân sự
Kỹ năng đào tạo và phát triển
Có khả năng tự học và phát triển năng lực bản thân
Kĩ năng tuyển dụng, phỏng vấn
Chủ động trong công việc và theo đuổi tiêu chuẩn cao
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Nghỉ phép có lương 3 ngày/tháng
Tạo điều kiện để học tập và nâng cao năng lực
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đánh giá xét tăng lương thưởng định kỳ theo kết quả và năng lực
Hỗ trợ ăn 2 buổi/ngày
Hỗ trợ chổ ở nếu có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA
