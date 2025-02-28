Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: TP Quảng Ngãi, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Nhà hàng chúng tôi là mô hình nhà hàng hải sản alacarte, khách hàng chính là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể chuyên tiếp khách, tiếp đãi tiệc nội bộ, tiệc liên hoan. Công việc chính của quản lý nhân sự như sau

Tuyển dụng và đào tạo

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu kinh doanh

Thiết kế chương trình đào tạo cho từng vị trí công việc

Tiến hành phỏng vấn ứng viên theo quy trình chuẩn

Phát triển chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho toàn bộ nhân viên

2. Quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên

Thiết lập KPI cho từng vị trí và bộ phận

Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cho nhân viên

Thực hiện đánh giá hiệu suất định kỳ

Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên

Xây dựng chương trình phát triển đội ngũ quản lý tiềm năng

3. Quan hệ lao động và chính sách nhân sự

Thực hiện chấm công định kỳ

Xây dựng chính sách nhân sự (lương, thưởng) phù hợp với doanh nghiệp

Quản lý hiệu quả các xung đột trong nội bộ

4.Quản lý quan hệ khách hàng và phát triển kinh doanh

Tổ chức đào tạo cơ bản về phục vụ khách hàng doanh nghiệp

Hướng dẫn nhân viên về quy trình xử lý yêu cầu đặc biệt của khách hàng tổ chức

Tổ chức các buổi đào tạo chia sẻ kinh nghiệm giữa nhân viên về xử lý tình huống với khách hàng quan trọng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên làm việc tại Tp Tam Kỳ, Quảng Nam, hỗ trợ nơi ở lại cho ứng viên ở xa

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Độ tuổi: 30-40 tuổi

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng được tin học văn phòng

Kỹ năng hoạch định kế hoạch nhân sự

Kỹ năng đào tạo và phát triển

Có khả năng tự học và phát triển năng lực bản thân

Kĩ năng tuyển dụng, phỏng vấn

Chủ động trong công việc và theo đuổi tiêu chuẩn cao

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng KPI : 9 -13 triệu (tùy theo năng lực)

Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước

Nghỉ phép có lương 3 ngày/tháng

Tạo điều kiện để học tập và nâng cao năng lực

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được đánh giá xét tăng lương thưởng định kỳ theo kết quả và năng lực

Hỗ trợ ăn 2 buổi/ngày

Hỗ trợ chổ ở nếu có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT LINH GIA

