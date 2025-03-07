Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 107 Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

CHUYÊN VỀ TỔNG THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ CAO TẦNG

- Quản lý về chất lượng, tiến độ hồ sơ thiết kế

- Quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, triển khai công tác thiết kế, phối hợp với các bộ môn thiết kế khác.

- Phụ trách công việc thiết kế và giám sát thi công hệ thống Điều hòa không khí cho các dự án của Công ty

- Am hiểu chức năng, chủng loại vật tư thiết bị trong hệ thống mình phụ trách

- Bách tách, kiểm tra khối lượng các hạng mục Điều hòa không khí

- Lập báo cáo công việc thực hiện mỗi ngày cho Trưởng phòng Cơ điện/ Giám đốc Dự án

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh (Cơ điện lạnh)

- Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí nhân viên

- Từng làm ở vị trí tổng thầu thi công, cho các công trình lớn cấp 1, 2 ( Chung cư cao cấp, khách sạn, tòa nhà văn phòng....)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho thiết kế như Autocad, Revit, Trace 700; biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng.

- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạng I, II trong lĩnh vực ĐHKK và thông gió.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước và quy chế Công ty: BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm, du lịch, phụ cấp tăng ca,...

- Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn, kích thích hiệu quả công việc.

- Cung cấp máy tính/ laptop cho nhân viên.

- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

- Tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.