Công việc Quản lý

Công việc Quản lý

-

Có 706 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)
Tuyển Quản lý Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac) làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 03/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6.8 triệu Chưa có kinh nghiệm
CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC
Hạn nộp: 09/04/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Tuyển Quản lý Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ BÌNH AN
Tuyển Quản lý CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ BÌNH AN làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ BÌNH AN
Hạn nộp: 10/04/2025
Tiền Giang Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Tuyển Quản lý Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Hạn nộp: 09/04/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Nội Đô Land
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Nội Đô Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Nội Đô Land
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy
Tuyển Quản lý Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA làm việc tại Long An thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA
Hạn nộp: 07/04/2025
Long An Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FUNNY HOUSE
Tuyển Quản lý CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FUNNY HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FUNNY HOUSE
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Gió media
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Gió media
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Co-well Châu Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần MK Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần MK Vision
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000 làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA V1000
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Core Search việt nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Core Search việt nam
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu HBR Holdings
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm quản lý đang thu hút nhiều ứng viên, nhất là ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 9.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu cao về nhân sự quản lý không chỉ mang lại thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý

Việc làm quản lý là những công việc liên quan đến giám sát, điều hành và định hướng hoạt động của một đội nhóm hoặc phòng ban trong doanh nghiệp. Đây là vai trò yêu cầu khả năng lãnh đạo, tư duy chiến lược cũng như kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.

Vai trò của người quản lý không chỉ đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ mà còn có trách nhiệm phát triển đội ngũ nhân sự, tạo động lực và duy trì môi trường làm việc tích cực. Người quản lý đóng góp vào việc đạt được mục tiêu chung của công ty, qua đó thể hiện giá trị và uy tín cá nhân.

Không phải ai cũng có thể đảm nhận tốt công việc quản lý, bởi vị trí này đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn cao cùng sự cạnh tranh khắt khe. Số lượng nhân viên trong doanh nghiệp khá đông nhưng vai trò quản lý thì lại rất giới hạn. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng những ứng viên có năng lực quản lý và trình độ chuyên môn tại các doanh nghiệp hiện nay là rất lớn. Bên cạnh đó, khi đảm nhận vai trò quản lý, bạn có thể tiến xa hơn, lên các vị trí như quản lý cấp cao hoặc giám đốc, mở ra những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Nhu cầu tuyển quản lý ngày càng cao do nền kinh tế ngày càng phát triển
Nhu cầu tuyển quản lý ngày càng cao do nền kinh tế ngày càng phát triển

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý hiện nay

Mức lương trung bình của vị trí quản lý hiện nay thường khá hấp dẫn, dao động từ 9.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào từng lĩnh vực và yêu cầu công việc. Các vị trí quản lý cấp cao hơn có thể đạt đến mức thu nhập từ 60.000.000 VNĐ/tháng trở lên, với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Điều này phản ánh sức hút lớn của vị trí quản lý, đặc biệt khi nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng.

Việc làm quản lý

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Việc làm quản lý dự án xây dựng

12.000.000 – 15.000.000

Việc làm quản lý kho

10.200.000 -13.300.000

Việc làm quản lý chất lượng

12.000.000 - 25.000.000

Việc làm quản lý cửa hàng

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm quản lý kinh doanh

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm quản lý nhân sự

13.200.000 - 15.900.000

Việc làm quản lý phòng khám

20.000.000 - 50.000.000

Việc làm quản lý nhà hàng

15.000.000 - 20.000.000

Việc làm quản lý quán cafe

10.000.000 - 12.300.000

Việc làm quản lý đội xe

10.000.000 - 15.500.000

Như vậy, mức lương trong lĩnh vực quản lý thường có sự biến động lớn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng như cấp bậc, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động. Những người quản lý có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao thường nhận được mức đãi ngộ nhiều hơn.

Mức lương cho vị trí quản lý dao động từ 9.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương cho vị trí quản lý dao động từ 9.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng

3. Những việc làm quản lý phổ biến hiện nay

Trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả. Dưới đây là một số vị trí quản lý phổ biến hiện nay, phản ánh nhu cầu đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau.

3.1. Việc làm quản lý kho

Quản lý kho là vị trí chịu trách nhiệm giám sát, điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến lưu trữ hàng hóa trong kho. Việc làm quản lý kho bao gồm kiểm soát nhập xuất hàng hóa, duy trì tình trạng kho ngăn nắp và thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo chính xác số lượng hàng tồn. Người quản lý kho cần có kỹ năng tổ chức và sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình.

3.2. Việc làm quản lý dự án

Việc làm quản lý dự án tập trung vào việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể trong thời gian và ngân sách đã định. Người quản lý dự án cần có khả năng lãnh đạo, giao tiếp tốt, đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả để đảm bảo dự án diễn ra thành công.

3.3. Việc làm quản lý đội xe

Quản lý đội xe là trách nhiệm của người giám sát toàn bộ hoạt động của các phương tiện vận tải trong doanh nghiệp. Công việc bao gồm lập kế hoạch bảo trì, theo dõi lịch trình vận chuyển và quản lý chi phí nhiên liệu. Người quản lý đội xe cần có kỹ năng phân tích và tổ chức để tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

3.4. Việc làm quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng là công việc đòi hỏi sự kết hợp giữa giám sát hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Người quản lý phải đảm bảo rằng cửa hàng hoạt động hiệu quả, nhân viên được đào tạo tốt và khách hàng có trải nghiệm mua sắm tích cực. Họ cũng cần theo dõi doanh thu, tồn kho và thực hiện các chiến dịch marketing để thu hút khách hàng.

3.5. Việc làm quản lý chất lượng

Người quản lý chất lượng đảm nhận trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Công việc này bao gồm việc kiểm tra, đánh giá quy trình sản xuất và cung cấp phản hồi để cải thiện chất lượng. Kỹ năng phân tích và quản lý quy trình là rất quan trọng đối với vị trí quản lý chất lượng.

3.6. Việc làm quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng đóng vai trò quan trọng trong ngành xây dựng, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của dự án từ giai đoạn lập kế hoạch đến hoàn thiện. Người quản lý cần giám sát tiến độ, ngân sách cũng như chất lượng công trình, đồng thời làm việc với nhiều bên liên quan như kiến trúc sư, nhà thầu, khách hàng để đảm bảo dự án thành công.

Có nhiều vị trí quản lý liên quan đến các lĩnh vực khác nhau
Có nhiều vị trí quản lý liên quan đến các lĩnh vực khác nhau

4. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý đang tăng mạnh tại các thành phố lớn và khu vực kinh tế phát triển. Các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương đang dẫn đầu trong việc tìm kiếm nhân sự quản lý với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

4.1. Tuyển dụng việc làm quản lý Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu về các vị trí quản lý. Nhiều doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đa quốc gia đang mở rộng hoạt động, tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng viên có kinh nghiệm và năng lực. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng và dịch vụ công cũng làm tăng nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực như quản lý dự án, quản lý chất lượng và quản lý kho.

4.2. Tuyển dụng việc làm quản lý TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, với hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhu cầu tuyển dụng vị trí quản lý tại đây luôn ở mức cao, đặc biệt là trong ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp chế biến. Việc thu hút đầu tư nước ngoài bên cạnh sự phát triển nhanh chóng của các startup đã làm tăng sự cạnh tranh trong tuyển dụng quản lý, đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng lãnh đạo và kiến thức chuyên sâu.

4.3. Tuyển dụng việc làm quản lý Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng, với vị trí địa lý thuận lợi cùng cơ sở hạ tầng phát triển, đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý tại đây chủ yếu đến từ các lĩnh vực du lịch, bất động sảnlogistics. Sự phát triển của các khu công nghiệp và dự án đầu tư lớn cũng tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng viên có trình độ quản lý cao.

4.4. Tuyển dụng việc làm quản lý Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong ngành vận tải và xuất nhập khẩu. Sự phát triển của cảng và khu công nghiệp đã làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng vị trí quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics và sản xuất. Vị trí công việc quản lý tại Hải Phòng cần có khả năng làm việc trong môi trường năng động, đồng thời nhạy bén với sự thay đổi của thị trường. Mọi thông tin về nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng nhất tại website Job3s.ai để bạn có thể tiện theo dõi.

4.4. Tuyển dụng việc làm quản lý Bình Dương

Bình Dương được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp phát triển nhất miền Nam. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý tại đây chủ yếu đến từ các khu công nghiệp lớn, nơi có hàng triệu lao động làm việc. Sự gia tăng của các doanh nghiệp FDI cũng kéo theo nhu cầu cao về các vị trí quản lý có trình độ, nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất và quản lý nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm tại Bình Dương có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

Các thành phố lớn như Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hiện đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý khá cao
Các thành phố lớn như Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hiện đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý khá cao

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí quản lý

Để đáp ứng yêu cầu cao trong vị trí quản lý, các nhà tuyển dụng thường đặt ra những tiêu chí cụ thể nhằm tìm kiếm ứng viên phù hợp. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng thường đề cập:

  • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý liên quan.

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên trong các chuyên ngành như quản trị kinh doanh, kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan.

  • Kỹ năng lãnh đạo: Người quản lý cần có khả năng lãnh đạo, có thể truyền cảm hứng cho nhân viên và quản lý nhóm hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp: Trợ lý cần giao tiếp tốt với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác, kịp thời. Kỹ năng này giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tổ chức, tăng cường sự hợp tác, đồng thời giải quyết vấn đề nhanh chóng, góp phần nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.

  • Khả năng phân tích: Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt giúp đưa ra các kế hoạch kinh doanh dựa trên xu hướng thị trường, từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  • Kỹ năng tổ chức: Trợ lý cần phải biết sắp xếp công việc một cách hợp lý, từ việc quản lý lịch trình cho đến phân bổ nguồn lực. Khi các nhiệm vụ được thực hiện một cách logic, khả năng hoàn thành công việc đúng hạn cũng cao hơn, thúc đẩy sự thành công chung của tổ chức.

  • Sự linh hoạt: Trong môi trường làm việc hiện đại, sự linh hoạt là điều cần thiết để thích ứng với các thay đổi nhanh chóng và không lường trước được. Trợ lý cần duy trì hiệu suất công việc ngay cả khi phải đối mặt với tình huống bất ngờ, từ đó giảm thiểu áp lực cho cả bản thân và đội ngũ làm việc.

  • Kiến thức chuyên môn: Việc am hiểu về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp giúp trợ lý đưa ra những quyết định và đề xuất chính xác, phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

Ứng viên tìm việc quản lý cần đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao
Ứng viên tìm việc quản lý cần đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao

Việc làm quản lý hiện là một trong những lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn và đầy tiềm năng trong thị trường lao động. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 9.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. Chính sự đa dạng của nhiều ngành nghề hiện nay đã tạo cơ hội phát triển cho những ai có năng lực và đam mê trong vai trò quản lý, mở ra con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn.