Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia công tác đảm bảo chất lượng mảng khoa học công nghệ

• Hỗ trợ tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học định kỳ và các chuyên đề Khoa học khác

• Phụ trách biên tập bản tin KHCN; thực hiện các báo cáo thống kê liên quan dữ liệu KHCN

• Lưu trữ, bảo quản cơ sở dữ liệu (tài liệu, hồ sơ…) liên quan các chương trình, dự án và nội dung hoạt động theo đúng quy định của Trường

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên quản lý giao cho

Yêu Cầu Ứng Viên

• Trình Độ Học Vấn:

o Cử nhân trở lên

• Kỹ năng:

 Kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt, sử dụng công cụ phù hợp để đạt kết

quả, mục tiêu dự kiến;

 Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng báo cáo;

 Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

 Kỹ năng phối hợp, hợp tác, làm việc nhóm;

