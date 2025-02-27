Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tham gia công tác đảm bảo chất lượng mảng khoa học công nghệ
• Hỗ trợ tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học định kỳ và các chuyên đề Khoa học khác
• Phụ trách biên tập bản tin KHCN; thực hiện các báo cáo thống kê liên quan dữ liệu KHCN
• Lưu trữ, bảo quản cơ sở dữ liệu (tài liệu, hồ sơ…) liên quan các chương trình, dự án và nội dung hoạt động theo đúng quy định của Trường
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên quản lý giao cho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Ứng Viên
• Trình Độ Học Vấn:
o Cử nhân trở lên
• Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt, sử dụng công cụ phù hợp để đạt kết
quả, mục tiêu dự kiến;
Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng báo cáo;
Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
Kỹ năng phối hợp, hợp tác, làm việc nhóm;
Tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
