Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA làm việc tại Quảng Bình thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: - 15A Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Tư vấn và bán các tour du lịch

Khai thác thông tin khách hàng, tiếp nhận thông tin khách hàng.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của công ty

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam/Nữ tuổi từ 22 - 24 tuổi

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Nhiệt tình với công việc, khả năng chịu áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương +Thưởng

Được hỗ trợ lương thực tập và đóng mộc thực tập

Thưởng nóng khi đạt kết quả kinh doanh cao

Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online.

Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty

Thưởng Lễ Tết theo quy định

Đào tạo và phát triển

Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

