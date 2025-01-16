Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA làm việc tại Quảng Bình thu nhập Đến 5 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình:

- 15A Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Tư vấn và bán các tour du lịch
Khai thác thông tin khách hàng, tiếp nhận thông tin khách hàng.
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của công ty

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam/Nữ tuổi từ 22 - 24 tuổi
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Nhiệt tình với công việc, khả năng chịu áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương +Thưởng
Được hỗ trợ lương thực tập và đóng mộc thực tập
Thưởng nóng khi đạt kết quả kinh doanh cao
Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online.
Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty
Thưởng Lễ Tết theo quy định
Đào tạo và phát triển
Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15A Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

