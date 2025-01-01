Công việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sale tour du lịch tăng cao do sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 và sự gia tăng đáng kể lượng khách nội địa lẫn quốc tế. Để giữ chân du khách, nhân viên cần đòi hỏi độ chuyên nghiệp cao. Mức lương vị trí này dao động từ 9.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên sale tour du lịch

Nhân viên sales tour là người đảm nhận nhiệm vụ bán các sản phẩm và dịch vụ du lịch, như tour trọn gói, vé máy bay, đặt phòng khách sạn và các dịch vụ liên quan. Đây là vị trí cầu nối giữa công ty du lịch và khách hàng, giúp khách hàng lựa chọn, sử dụng những sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của họ.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sales tour du lịch đang gia tăng mạnh mẽ, phản ánh sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch sau đại dịch. Theo báo Dân Trí, nhóm ngành dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống chiếm khoảng 4,86% tổng nhu cầu tuyển dụng tại TP.HCM, tương đương 3.488 vị trí cần tuyển dụng. Điều này cho thấy thị trường lao động trong lĩnh vực này đang sôi động và cần nguồn nhân lực chất lượng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sale tour du lịch đang có xu hướng tăng

Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch đang tích cực tìm kiếm nhân viên sales tour có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tăng. Nhiều công ty đăng tuyển vị trí này với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Xu hướng này cho thấy sự cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài trong lĩnh vực sales tour.

Nhân viên sales tour có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh, hoặc chuyên viên tư vấn du lịch cao cấp. Với sự phát triển của ngành du lịch, triển vọng nghề nghiệp cho nhân viên sales tour rất rộng mở, đặc biệt khi họ tích lũy đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm nhân viên sale tour du lịch

Theo thống kê, mức lương của nhân viên sales tour du lịch hiện nay dao động khá linh hoạt, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô của doanh nghiệp. Đây là những mức lương phổ biến cho từng vị trí trong ngành:

Mức lương theo cấp bậc:

Công việc Mức lương dao động VNĐ/tháng Nhân viên sales tour (từ 1 – 3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 – 12.000.000 Quản lý sales tour 15.000.000 – 20.000.000 Chuyên viên sales tour cao cấp 20.000.000 – 30.000.000

Mức lương theo tính chất công việc:

Việc làm sale tour du lịch Mức lương dao động VNĐ/tháng Nhân viên sale tour nội địa 8.000.000 - 25.000.000 Nhân viên sale tour quốc tế 10.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc nhân viên sale tour du lịch

Việc tuyển nhân viên sale tour không chỉ đòi hỏi kỹ năng tư vấn bán hàng mà còn yêu cầu sự linh hoạt, khả năng quản lý khách hàng, và tinh thần trách nhiệm cao để mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty.

Khai thác và tìm kiếm khách hàng mới

Nhân viên Sale Tour đảm nhận việc tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng thông qua khảo sát thị trường trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại. Đây là bước quan trọng giúp họ tiếp cận tối đa nguồn khách hàng trong thị trường du lịch được giao.

Khi tiếp cận khách hàng, nhiệm vụ của nhân viên là giới thiệu các dịch vụ của công ty như chương trình du lịch, bán vé máy bay, cho thuê xe,... để thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ. Trong quá trình này, việc thu thập thông tin liên quan như địa chỉ, nhu cầu, sở thích của khách hàng là cần thiết để đưa ra các giải pháp tối ưu và phù hợp nhất.

Ngoài ra, nhân viên Sale Tour chịu trách nhiệm đánh giá tính hiệu quả của việc khai thác khách hàng, bao gồm doanh số, doanh thu và mức độ trung thành của khách hàng đối với sản phẩm.

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng cũ

Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, nhân viên Sale Tour còn cần giữ liên lạc và chăm sóc khách hàng cũ nhằm quảng bá các sản phẩm, dịch vụ mới của công ty. Khi phát hiện khách hàng có nhu cầu du lịch, họ sẽ nhanh chóng tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng lại dịch vụ.

Để duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, các nhân viên thường xuyên thực hiện những hành động như gọi điện hỏi thăm, gửi lời chúc vào dịp lễ, sinh nhật hoặc tặng quà khuyến mãi. Dù nhỏ, những việc này giúp tạo thiện cảm và giữ chân khách hàng lâu dài.

Nghiên cứu, xây dựng tour du lịch và tư vấn bán tour

Nhân viên Sale Tour không chỉ bán tour mà còn tham gia vào việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình du lịch mới. Họ thu thập thông tin về nhu cầu của khách hàng, các điểm đến nổi bật, và những lưu ý cần thiết trong chuyến tham quan.

Khi tư vấn cho khách, họ cần linh hoạt điều chỉnh lịch trình hoặc các dịch vụ trong tour để đáp ứng yêu cầu khách hàng, tăng khả năng chốt hợp đồng. Đồng thời, họ cũng là người giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt hành trình, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác

Tùy thuộc vào yêu cầu công ty, nhân viên Sale Tour còn có thể đảm nhận các công việc bổ sung như:

Xác định thị trường mục tiêu và đề xuất các phương án phát triển thị trường theo chỉ đạo.

Đề xuất giải pháp khai thác tối đa khách hàng tiềm năng.

Lập báo cáo công việc định kỳ gửi ban lãnh đạo.

Hỗ trợ kế toán trong việc theo dõi, xử lý và thu hồi công nợ của công ty.

Tham gia hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh.

4. Việc làm nhân viên sale tour du lịch hiện nay

Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ gián đoạn, nhu cầu tuyển dụng nhân viên sales tour ngày càng tăng cao. Đây là vị trí quan trọng trong các công ty du lịch, chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh số và kết nối khách hàng với các sản phẩm du lịch đa dạng.

Việc làm sales tour hiện nay rất đa dạng, cần ứng viên có trình độ và kỹ năng chuyên môn tốt

Nhân viên sale tour nội địa

Nhân viên sale tour nội địa là người chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu và bán các gói du lịch trong nước, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khách hàng với các điểm đến hấp dẫn trên khắp Việt Nam. Công việc của nhân viên sale tour nội địa bao gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh như mạng xã hội, điện thoại, hoặc khảo sát thị trường, tư vấn các chương trình du lịch, dịch vụ đi kèm như vé máy bay, khách sạn, tùy chỉnh lịch trình theo nhu cầu của khách.

Ngoài ra, nhân viên sale tour nội địa còn phải hỗ trợ khách hàng trước và trong chuyến đi, đảm bảo giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Để thành công, nhân viên cần có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, hiểu biết về thị trường du lịch nội địa và khả năng làm việc dưới áp lực doanh số. Đây là một trong những công việc đầy triển vọng, mở ra cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực lữ hành.

Nhân viên Sale Tour quốc tế

Nhân viên sale tour quốc tế là người trực tiếp giới thiệu và bán các gói du lịch nước ngoài, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khách hàng với những trải nghiệm thú vị tại các điểm đến quốc tế.

Công việc này yêu cầu kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ tốt, khả năng thuyết phục, kiến thức sâu rộng về thị trường du lịch quốc tế, cùng khả năng làm việc linh hoạt dưới áp lực doanh số. Đây cũng được cho là một nghề nghiệp đầy triển vọng, mang lại cơ hội thăng tiến lên các vị trí như trưởng nhóm kinh doanh hoặc quản lý khu vực. Với kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, nhân viên sale tour quốc tế có thể khởi nghiệp với một công ty du lịch chuyên tổ chức các tour nước ngoài, mở ra một tương lai phát triển lâu dài trong lĩnh vực lữ hành.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm nhân viên sale tour du lịch

Để vượt qua những thách thức và đáp ứng kỳ vọng trong công việc, nhân viên sales tour cần sở hữu nhiều kỹ năng và phẩm chất quan trọng. Đây là những yếu tố không chỉ giúp nhân viên hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên đáp ứng các tiêu chí sau:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục: Đây là kỹ năng cốt lõi giúp nhân viên sales tour tạo thiện cảm, xây dựng niềm tin với khách hàng và thuyết phục ứng viên chọn các gói tour của công ty.

Đây là kỹ năng cốt lõi giúp nhân viên sales tour tạo thiện cảm, xây dựng niềm tin với khách hàng và thuyết phục ứng viên chọn các gói tour của công ty. Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Nhân viên sales tour cần phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường để xây dựng các chiến lược bán hàng và chương trình tour phù hợp.

Nhân viên sales tour cần phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường để xây dựng các chiến lược bán hàng và chương trình tour phù hợp. Kỹ năng quản lý thời gian: Công việc này đòi hỏi sự quản lý thời gian chặt chẽ, từ việc tư vấn khách hàng, theo dõi lịch trình, đến hỗ trợ trong quá trình khách hàng tham gia tour.

Công việc này đòi hỏi sự quản lý thời gian chặt chẽ, từ việc tư vấn khách hàng, theo dõi lịch trình, đến hỗ trợ trong quá trình khách hàng tham gia tour. Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập: Sales tour thường phối hợp với các bộ phận khác để triển khai tour, đồng thời cũng cần khả năng làm việc độc lập để hoàn thành mục tiêu doanh số.

Sales tour thường phối hợp với các bộ phận khác để triển khai tour, đồng thời cũng cần khả năng làm việc độc lập để hoàn thành mục tiêu doanh số. Kiến thức về các điểm đến du lịch và dịch vụ liên quan: Hiểu biết sâu sắc về các địa danh, văn hóa, dịch vụ đi kèm là điều kiện tiên quyết để tư vấn chính xác và tạo sự hứng thú cho khách hàng.

Hiểu biết sâu sắc về các địa danh, văn hóa, dịch vụ đi kèm là điều kiện tiên quyết để tư vấn chính xác và tạo sự hứng thú cho khách hàng. Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý tình huống khẩn cấp: Sales tour cần linh hoạt, bình tĩnh giải quyết những vấn đề phát sinh như thay đổi lịch trình, phàn nàn từ khách hàng, hoặc các sự cố không mong muốn.

Với những kỹ năng và yêu cầu này, nhân viên sales tour sẽ không chỉ đảm bảo hiệu quả công việc mà còn tạo dựng sự tín nhiệm và gắn bó lâu dài với nghề.

6. Những khó khăn của việc làm nhân viên sale tour du lịch

Ngành nhân viên sales tour mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đi kèm với không ít thách thức. Những khó khăn mà nhân viên trong ngành này thường gặp bao gồm:

Là ngành có nhiều cơ hội phát triển, nhân viên sales tour vẫn gặp khó khăn đáng kể

Cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân khách hàng

Trong thị trường du lịch ngày càng cạnh tranh, nhân viên sales tour phải đối mặt với áp lực từ sự xuất hiện của nhiều công ty lữ hành và các nền tảng trực tuyến. Khách hàng ngày nay có xu hướng so sánh giá cả, dịch vụ và lựa chọn các gói tour dựa trên chất lượng. Việc thu hút khách hàng mới đã khó, nhưng giữ chân khách hàng trung thành còn khó hơn, đòi hỏi nhân viên sales tour phải không ngừng cải thiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Khó khăn trong việc đạt chỉ tiêu doanh số và KPI

Các công ty du lịch thường đặt ra chỉ tiêu doanh số cao, yêu cầu nhân viên sales tour phải chốt được số lượng tour nhất định trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này tạo ra áp lực lớn, đặc biệt trong các mùa thấp điểm du lịch hoặc khi thị trường chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như kinh tế suy thoái, dịch bệnh, hoặc biến động thời tiết.

Áp lực từ việc phát triển các chương trình tour hấp dẫn và hiệu quả

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nhân viên sales tour cần hiểu rõ thị hiếu, liên tục cập nhật xu hướng du lịch mới và phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng các chương trình tour độc đáo, giá trị. Tuy nhiên, việc đảm bảo tính cạnh tranh về giá cả, chất lượng dịch vụ và thời gian triển khai thường khiến nhân viên gặp không ít áp lực.

Những khó khăn này đòi hỏi nhân viên sales tour không chỉ có kỹ năng chuyên môn vững chắc mà còn cần sự kiên nhẫn, linh hoạt và khả năng thích nghi cao để vượt qua thử thách và gắn bó với nghề.

7. Tầm quan trọng của nhân viên sale tour du lịch trong doanh nghiệp

Trong ngành du lịch đầy cạnh tranh, nhân viên sales tour là những nhân tố quan trọng quyết định đến sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Không chỉ đóng vai trò thúc đẩy doanh thu, nhân viên còn góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Tầm quan trọng của nhân viên sales tour đối với doanh nghiệp tương đối lớn

Đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp

Nhân viên sales tour chịu trách nhiệm tư vấn, thuyết phục và chốt đơn hàng cho các gói du lịch, giúp tăng doanh thu và mở rộng thị trường. Nhân i là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp, đảm bảo các dịch vụ được giới thiệu và bán ra phù hợp với nhu cầu, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Vai trò trong việc xây dựng thương hiệu và uy tín

Bằng thái độ chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp khéo léo, nhân viên sales tour giúp khách hàng cảm nhận được sự tận tâm và uy tín của doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu mà còn tạo sự khác biệt trên thị trường du lịch cạnh tranh.

Tác động đến sự hài lòng và trải nghiệm của khách hàng

Nhân viên sales tour hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn tìm hiểu thông tin, lựa chọn sản phẩm cho đến khi hoàn tất chuyến đi. Sự hỗ trợ này giúp khách hàng cảm thấy an tâm, hài lòng, và sẵn sàng quay lại hoặc giới thiệu dịch vụ đến người khác, từ đó xây dựng lòng trung thành cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, ngành nhân viên sales tour là lựa chọn đầy triển vọng cho những ai yêu thích du lịch, năng động và sẵn sàng chinh phục thách thức. Đây không chỉ là công việc giúp bạn phát triển kỹ năng toàn diện mà còn mang đến cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn. Nếu bạn đam mê khám phá, giao tiếp và sáng tạo trong công việc, hãy cân nhắc tham gia vào ngành sales tour để xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.