Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/06/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Nhân viên kinh doanh tour là người bán tour du lịch cho khách
- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tour, visa hộ chiếu, khách sạn, địa điểm tham quan...
- Công việc chính xoay quanh thiết kế và bán tour có sẵn hoặc thiết kế tour mới theo yêu cầu của khách.
- Nhân viên kinh doanh tour cũng có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng những phương án du lịch phù hợp với nhu cầu, mong muốn và khả năng chi trả, thời gian của họ, đồng thời hỗ trợ trong trường hợp khách đi du lịch quốc tế, cần làm visa...
- Nhân viên kinh doanh tour du lịch hỗ trợ Điều hành tour thực hiện tốt các công việc của họ, đảm bảo chương trình hấp dẫn, tăng doanh thu và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng, xử lý mọi trường hợp phát sinh trong quá trình khách đi tour.
- Khảo sát những công ty đối thủ để đưa ra các chương trình phù hợp nhằm thu hút khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh... hoặc các chuyên ngành liên quan
- Tính cách: năng động, nhạy bén, cẩn thận, sáng tạo, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao.
- Có kiến thức và am hiểu về tuyến điểm Du lịch trong hoặc ngoài nước, tâm lý du khách.
- ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale tour nội địa và outbound
- Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng đàm phám giá, dịch vụ; Trao đổi làm việc với đối tác.
- Có tố chất sales, kiến thức sản phẩm du lịch và các sản phẩm dịch vụ liên quan
- Khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

7-12 triệu gross + hoa hồng (đối với khách cá nhân mang về upto 50%)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7. Giờ sáng từ 8h30-12h, chiều từ 13h30-17h30
Thời gian làm việc:
Phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

