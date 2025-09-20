Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Ngày đăng tuyển: 20/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình: 28 Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng tiềm năng (phụ huynh, học sinh) thông qua các kênh online và offline.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo, khóa học của trung tâm.
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, thuyết phục khách hàng đăng ký tham gia khóa học.
Cập nhật thông tin về các chương trình đào tạo, khóa học mới của trung tâm.
Quản lý và chăm sóc khách hàng đã đăng ký học, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện các báo cáo về doanh số bán hàng, tiến độ công việc.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh của trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc cao.
Khả năng sử dụng máy tính thành thạo, sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Ham học hỏi, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 - 28 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

