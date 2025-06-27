Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

Mức lương 800 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 800 - 12 USD

LÀM VIỆC TẠI 69 QUÁN THÁNH - QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI

• Lên chương trình, báo giá tour , tư vấn cho khách hàng

• Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Thiết kế và tư vấn tour phù hợp với nhu cầu

Với Mức Lương 800 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Inbound. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, ngoại ngữ.

• Sử dụng thành thạo nghe/nói/đọc/viết Tiếng Anh

• Có kinh nghiệm, hiểu biết về thị trường: Việt Nam, Cambodia, hoặc Thái Lan

• Kĩ năng chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc tour

• Có thể làm việc theo nhóm

• Có kĩ năng sử dụng tin học cơ bản : Word , Excel

• Cẩn thận, tương tác tốt và có sức khỏe tốt.

• Ham học hỏi và giao tiếp tốt.

• Tận tình, trách nhiệm trong công việc.

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG :

Tại Asia Tour Advisor Co Thì Được Hưởng Những Gì

