Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Asia Tour Advisor Co
Mức lương
800 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 69 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 800 - 12 USD
LÀM VIỆC TẠI 69 QUÁN THÁNH - QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI
• Lên chương trình, báo giá tour , tư vấn cho khách hàng
• Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Thiết kế và tư vấn tour phù hợp với nhu cầu
Với Mức Lương 800 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Inbound. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, ngoại ngữ.
• Sử dụng thành thạo nghe/nói/đọc/viết Tiếng Anh
• Có kinh nghiệm, hiểu biết về thị trường: Việt Nam, Cambodia, hoặc Thái Lan
• Kĩ năng chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc tour
• Có thể làm việc theo nhóm
• Có kĩ năng sử dụng tin học cơ bản : Word , Excel
• Cẩn thận, tương tác tốt và có sức khỏe tốt.
• Ham học hỏi và giao tiếp tốt.
• Tận tình, trách nhiệm trong công việc.
CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG :
• Sử dụng thành thạo nghe/nói/đọc/viết Tiếng Anh
• Có kinh nghiệm, hiểu biết về thị trường: Việt Nam, Cambodia, hoặc Thái Lan
• Kĩ năng chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc tour
• Có thể làm việc theo nhóm
• Có kĩ năng sử dụng tin học cơ bản : Word , Excel
• Cẩn thận, tương tác tốt và có sức khỏe tốt.
• Ham học hỏi và giao tiếp tốt.
• Tận tình, trách nhiệm trong công việc.
CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG :
Tại Asia Tour Advisor Co Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Tour Advisor Co
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI