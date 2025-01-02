Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - số 112 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, TP. Đà Lạt,Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Sản xuất dược phẩm

- Soạn toa, tư vấn, bán thuốc.

- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, ...

- Giữ nhà thuốc sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp thuốc đúng vị trí.

- Bảo quản hàng hóa và tài sản Nhà thuốc

- Tuân thủ luật quy định của công ty và ngành dược.

- Trình độ học vấn Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Y Dược.

- Am hiểu về thị trường Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, ...

- Sử dụng tốt tin học văn phòng

- Thành thạo tiếng anh là 1 lợi thế

- Có kỹ năng: Tư vấn bán hàng, giao tiếp, chăm sóc khách hàng

- Sức khỏe tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

