Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- số 112 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, TP. Đà Lạt,Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Soạn toa, tư vấn, bán thuốc.
- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, ...
- Giữ nhà thuốc sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp thuốc đúng vị trí.
- Bảo quản hàng hóa và tài sản Nhà thuốc
- Tuân thủ luật quy định của công ty và ngành dược.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Y Dược.
- Am hiểu về thị trường Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, ...
- Sử dụng tốt tin học văn phòng
- Thành thạo tiếng anh là 1 lợi thế
- Có kỹ năng: Tư vấn bán hàng, giao tiếp, chăm sóc khách hàng
- Sức khỏe tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

LÀ THÀNH VIÊN CỦA NHÂN HÒA - BẠN ĐƯỢC GÌ?

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 15, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

