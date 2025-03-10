Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang

Sản xuất dược phẩm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 81

- 3 phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Livestream Shopee/ Tiktok tại phòng live công ty Hoàng Cầu - Đống Đa.
Thời gian live 1.5 - 2 tiếng/ ca, tuần 5 ca ( linh động)
Sản phẩm: các sản phẩm nội khoa - tiêu hóa (hàng thương hiệu, kênh chuyên khoa)

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Nữ, sinh viên đang học/ đã tốt nghiệp ngành Dược, từng có kinh nghiệm livestream là lợi thế.
Ngoại hình ăn hình, giọng nói rõ ràng dễ nghe.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 100,000đ/ tiếng + 5% Doanh thu.
Được đảm bảo xếp lịch giờ on live tối thiểu 40 tiếng/tháng.
Thời gian on live linh hoạt theo đăng ký ca làm việc
Phòng live đủ thiết bị ánh sáng, điện thoại quay chụp, micro, kịch bản.
Vị trí công ty trung tâm quận Đống Đa - Hà Nội thuận tiện đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang

Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81/3 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-san-xuat-duoc-pham-thu-nhap-5-10-trieu-vnd-tai-ha-noi-job330837
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất