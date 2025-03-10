Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 81
- 3 phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Livestream Shopee/ Tiktok tại phòng live công ty Hoàng Cầu - Đống Đa.
Thời gian live 1.5 - 2 tiếng/ ca, tuần 5 ca ( linh động)
Sản phẩm: các sản phẩm nội khoa - tiêu hóa (hàng thương hiệu, kênh chuyên khoa)
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Nữ, sinh viên đang học/ đã tốt nghiệp ngành Dược, từng có kinh nghiệm livestream là lợi thế.
Ngoại hình ăn hình, giọng nói rõ ràng dễ nghe.
Ngoại hình ăn hình, giọng nói rõ ràng dễ nghe.
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 100,000đ/ tiếng + 5% Doanh thu.
Được đảm bảo xếp lịch giờ on live tối thiểu 40 tiếng/tháng.
Thời gian on live linh hoạt theo đăng ký ca làm việc
Phòng live đủ thiết bị ánh sáng, điện thoại quay chụp, micro, kịch bản.
Vị trí công ty trung tâm quận Đống Đa - Hà Nội thuận tiện đi lại
Được đảm bảo xếp lịch giờ on live tối thiểu 40 tiếng/tháng.
Thời gian on live linh hoạt theo đăng ký ca làm việc
Phòng live đủ thiết bị ánh sáng, điện thoại quay chụp, micro, kịch bản.
Vị trí công ty trung tâm quận Đống Đa - Hà Nội thuận tiện đi lại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI