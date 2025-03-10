Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 81 - 3 phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Livestream Shopee/ Tiktok tại phòng live công ty Hoàng Cầu - Đống Đa.

Thời gian live 1.5 - 2 tiếng/ ca, tuần 5 ca ( linh động)

Sản phẩm: các sản phẩm nội khoa - tiêu hóa (hàng thương hiệu, kênh chuyên khoa)

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Nữ, sinh viên đang học/ đã tốt nghiệp ngành Dược, từng có kinh nghiệm livestream là lợi thế.

Ngoại hình ăn hình, giọng nói rõ ràng dễ nghe.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 100,000đ/ tiếng + 5% Doanh thu.

Được đảm bảo xếp lịch giờ on live tối thiểu 40 tiếng/tháng.

Thời gian on live linh hoạt theo đăng ký ca làm việc

Phòng live đủ thiết bị ánh sáng, điện thoại quay chụp, micro, kịch bản.

Vị trí công ty trung tâm quận Đống Đa - Hà Nội thuận tiện đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang

