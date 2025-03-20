Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công Ty TNHH Extra King Dược
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1028/67 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tạo slide sản phẩm, nắm vững kiến thức sản phẩm để training cho nhân viên bán hàng
- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng và nhân viên
- Quản lý, theo dõi chất lượng sản phẩm Công ty
- Quản lý, chăm sóc khách hàng theo quy định của Công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Dược
- Nắm vững kiến thức chuyên môn
- Năng động, cởi mở, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần cầu thị
- Có kỹ năng training, tự tin trước đám đông là một lợi thế
- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng
- Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm hỗ trợ công việc
- Biết chia sẻ, ham học hỏi, nâng cao tinh thần tự giác, tính trung thực trong công việc
Tại Công Ty TNHH Extra King Dược Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, + thưởng cuối năm, lễ tết, sinh nhật,…
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
- Được đi du lịch hằng năm
- Mức lương 8-10 triệu VNĐ tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Extra King Dược
