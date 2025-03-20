Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Extra King Dược
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công Ty TNHH Extra King Dược

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1028/67 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tạo slide sản phẩm, nắm vững kiến thức sản phẩm để training cho nhân viên bán hàng
- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng và nhân viên
- Quản lý, theo dõi chất lượng sản phẩm Công ty
- Quản lý, chăm sóc khách hàng theo quy định của Công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Dược
- Nắm vững kiến thức chuyên môn
- Năng động, cởi mở, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần cầu thị
- Có kỹ năng training, tự tin trước đám đông là một lợi thế
- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng
- Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm hỗ trợ công việc
- Biết chia sẻ, ham học hỏi, nâng cao tinh thần tự giác, tính trung thực trong công việc

Tại Công Ty TNHH Extra King Dược Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, + thưởng cuối năm, lễ tết, sinh nhật,…
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
- Được đi du lịch hằng năm
- Mức lương 8-10 triệu VNĐ tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Extra King Dược

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: L17-11, Vincom center 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

