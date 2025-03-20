Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1028/67 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tạo slide sản phẩm, nắm vững kiến thức sản phẩm để training cho nhân viên bán hàng

- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng và nhân viên

- Quản lý, theo dõi chất lượng sản phẩm Công ty

- Quản lý, chăm sóc khách hàng theo quy định của Công ty

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Dược

- Nắm vững kiến thức chuyên môn

- Năng động, cởi mở, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần cầu thị

- Có kỹ năng training, tự tin trước đám đông là một lợi thế

- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng

- Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm hỗ trợ công việc

- Biết chia sẻ, ham học hỏi, nâng cao tinh thần tự giác, tính trung thực trong công việc

Tại Công Ty TNHH Extra King Dược Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, + thưởng cuối năm, lễ tết, sinh nhật,…

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

- Được đi du lịch hằng năm

- Mức lương 8-10 triệu VNĐ tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Extra King Dược

