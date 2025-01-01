Công việc Sản xuất dược phẩm

Việt Nam có nhiều nhà máy sản xuất dược và hàng ngàn nhà thuốc lớn, nhỏ kéo theo nhu cầu tuyển việc làm sản xuất dược phẩm tăng cao từ vài năm nay. Các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm ứng viên có trình độ chuyên môn về dược phẩm với nhiều năm kinh nghiệm và sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm sản xuất dược phẩm

Nhân viên sản xuất dược phẩm là người thực hiện bào chế thuốc, quản lý dây chuyền sản xuất để đạt hiệu suất công việc. Những người làm vị trí này cần đảm bảo tốc độ, số lượng và chất lượng của thuốc sau khi sản xuất.

Việc làm sản xuất dược phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực này, bởi sản phẩm là yếu tố quyết định sự thành bại của một công ty dược. Điều này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng nhân viên sản xuất dược có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm luôn được các doanh nghiệp đầu tư.

Sau đại dịch COVID-19, ngành dược phẩm nước ta có sự tăng trưởng vượt trội. Theo báo cáo của VIRAC, ngành sản xuất thuốc chữa bệnh ở mức tăng trưởng 7% quý 1 năm 2023, so với cùng kỳ của năm trước. Ngoài ra, chỉ tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc cũng tăng từ 37,97 USD vào năm 2015 lên 56 USD vào năm 2017 và sẽ còn tăng ít nhất 14% năm 2025.

Theo báo Kinh tế Sài Gòn online, đầu năm nay Việt Nam có khoảng 250 nhà máy sản xuất dược đạt tiêu chuẩn GMP - WHO cùng hàng ngàn nhà thuốc lớn nhỏ. Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho ngành này rất cao (ở mức khoảng 6%) và dự đoán sẽ còn tăng trong các năm tiếp theo.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm sản xuất dược phẩm nhiều năm nay luôn duy trì ở mức cao

Có tới hàng trăm tin tuyển dụng việc làm sản xuất dược phẩm hiện nay được cập nhật trên các trang web mỗi tháng. Đây đích thực là cơ hội tốt cho những ứng viên tốt nghiệp ngành dược phẩm hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đặc biệt, với những lao động trình độ chuyên môn cao, các doanh nghiệp luôn có những chế độ đãi ngộ rất tốt.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm sản xuất dược phẩm

Theo thống kê, thu nhập của nhân viên sản xuất dược phẩm dao động khá cao và duy trì ở mức ổn định phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Dưới đây là bảng lương chi tiết:

Việc làm sản xuất dược phẩm Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên sản xuất dược phẩm 8.000.000 - 14.000.000 Dược sĩ sản xuất 8.000.000 - 15.000.000 Công nhân đóng gói dược phẩm 9.000.000 - 11.000.000 Trưởng nhóm kỹ thuật sản xuất dược phẩm 15.000.000 - 18.000.000 Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển 18.000.000 - 25.000.000 Giám đốc sản xuất dược phẩm 20.000.000 - 30.000.000

3. Việc làm sản xuất dược phẩm hiện nay

Hiện nay, các công ty dược phẩm đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực việc làm sản xuất dược phẩm. Để có thể cho ra được các loại thuốc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp nỗ lực tuyển chọn nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm.

3.1. Nhân viên sản xuất dược phẩm

Nhân viên sản xuất dược phẩm là người chịu trách nhiệm chính trong dây chuyền sản xuất thuốc từ pha chế, vận hành máy và kiểm tra thành quả cuối cùng.

Công việc chính:

Sử dụng máy đóng nang, dập viên, ép túi bột.

Pha chế thuốc bao gồm thuốc viên, thuốc bột, cốm và nang mềm.

Làm việc trong dây chuyền sản xuất thuốc, kiểm tra tốc độ, số lượng và chất lượng.

Đảm bảo thực hiện theo các yêu cầu, tiêu chuẩn sản xuất.

Thử nghiệm các biện pháp để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất

Hoàn thiện sản phẩm và đóng gói dán nhãn.

Hợp tác với nhân viên phòng khác để hoàn thành công việc.

3.2. Dược sĩ sản xuất

Dược sĩ sản xuất là người quản lý về chất lượng của sản phẩm thuốc mà doanh nghiệp kinh doanh sao cho đúng yêu cầu và đạt tiêu chuẩn.

Công việc chính:

Quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng, quá trình sản xuất thuốc để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Bộ y tế quy định.

Xây dựng chính sách về hệ thống quản lý và chất lượng trên toàn công ty.

Lên kế hoạch thẩm định theo năm, tổ chức thẩm định quy trình.

Lên kế hoạch, tổ chức đào tạo nhân viên đảm bảo chất lượng.

Tổ chức các hoạt động và tự thanh tra, thẩm định nội bộ.

Đánh giá chất lượng sản phẩm mỗi năm.

Lên kế hoạch đánh giá các nhà cung cấp hàng năm.

Theo dõi cả quá trình sản xuất thuốc từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào đến lúc tạo ra thành phẩm.

Tổ chức kiểm định, hiệu chỉnh, dụng cụ đo lường và thử nghiệm tại các nhà máy.

3.3. Công nhân đóng gói dược phẩm

Công nhân đóng gói dược phẩm là người có nhiệm vụ đóng gió hàng hóa sau khi đã đạt tiêu chuẩn mong muốn.

Công việc chính:

Theo dõi, sắp xếp hàng hóa dược phẩm trong kho.

Kiểm tra, hỗ trợ hàng hóa nhập/xuất trong kho.

Sắp xếp dược phẩm gọn gàng.

Chuẩn bị, đóng gói dược phẩm theo đơn hàng đã định.

Giao hàng cho khách hàng đảm bảo chất lượng tốt, không bị hư hỏng trong suốt quá trình vận chuyển.

Hỗ trợ việc lên đơn, quản lý trên hệ thống máy tính.

3.4. Trưởng nhóm kỹ thuật sản xuất dược phẩm

Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất dược phẩm là người bao quát toàn bộ hệ thống kỹ thuật sản xuất thành phẩm.

Công việc chính:

Có trách nhiệm đảm bảo quy trình sản xuất sản phẩm tại nhà máy đúng yêu cầu, sản phẩm làm ra đạt chất lượng.

Báo cáo, đề xuất các hướng xử lý kịp thời khi có vướng mắc kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.

Báo cáo KPI theo tháng, quý năm.

Thực hiện công việc mà cấp trên giao phó.

3.5. Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển là người đứng đầu của phòng nghiên cứu và phát triển của một doanh nghiệp. Đây là những người chịu trách nhiệm toàn bộ kế hoạch, chiến lược trong bộ máy sản xuất.

Công việc chính:

Nghiên cứu, phân tích thị trường, xác định cơ hội, xu hướng phát triển sản phẩm.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển sản phẩm mới

Quản lý, điều phối toàn bộ dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Đề xuất các sản phẩm mới, các dự án cải tiến.

Đánh giá sản phẩm để có chiến lược đầu tư, phát triển.

Quản lý các vấn đề về văn bằng sáng chế, văn bằng nhãn hiệu.

Tổ chức đào tạo các kiến thức về sản phẩm cho nhân viên và đối tác, khách hàng.

3.6. Giám đốc sản xuất dược phẩm

Giám đốc sản xuất dược phẩm là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của dây chuyền sản xuất tại nhà máy dược phẩm.

Công việc chính:

Quản lý dây chuyền sản xuất của nhà máy dược phẩm.

Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất dược phẩm hiệu quả.

Phân công, đánh giá kết quả làm việc của toàn nhân viên dưới quyền.

Đào tạo, quản lý nhân viên thực hiện đúng theo quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn lao động

Chỉ đạo bộ phận sản xuất, khắc phục sự cố bất thường.

Xét duyệt đề xuất các phương án để hoàn thiện hoạt động sản xuất.

Báo cáo tình hình với ban giám đốc, đề xuất các phương án.

Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo sự phân công của cấp trên.

3. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm sản xuất dược phẩm

Việc làm nhân viên sản xuất dược phẩm mang tính đặc thù, do đó các nhà tuyển dụng luôn mong muốn ứng viên có thể đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Dưới đây là những yêu cầu và kỹ năng cần có của một nhân viên sản xuất dược phẩm:

Kiến thức chuyên môn về hóa học, sinh học và công nghệ dược phẩm

Nhân viên sản xuất dược phẩm cần tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng hay đại học trở lên chuyên ngành dược phẩm, hóa học, sinh học. Ngoài ra, bạn cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, quản lý sản xuất.

Với vị trí quản lý sản xuất, ứng viên cần tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành sản xuất, quản lý theo ngành nghề cụ thể. Bạn cũng cần có kiến thức trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, có khả năng hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ đồng nghiệp là yêu cầu cần thiết.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Nhân viên sản xuất dược phẩm cần có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều chế, sản xuất sản phẩm cụ thể là dược phẩm. Các nhà tuyển dụng luôn rất ưu ái các ứng viên nhạy bén khi đưa ra những hướng giải quyết nhanh chóng, tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

Nhân viên sản xuất dược phẩm cần đảm bảo công việc diễn ra chuẩn xác, trơn tru và chất lượng sản phẩm tốt. Nhân viên sản xuất dược cần có khả năng làm việc nhóm để công việc thuận lợi, tiến độ làm việc trong dây chuyền sản xuất cũng nhanh chóng hơn.

Nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao khả năng giao tiếp của các ứng viên vì kỹ năng này có thể giúp bạn giải thích, hướng dẫn đồng nghiệp mới hiệu quả không mất nhiều thời gian.

Một nhân viên sản xuất thuốc cần đảm bảo những yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng

Khả năng làm việc dưới áp lực và tuân thủ quy trình

Khi sản xuất trở thành dây chuyền, nhân viên sản xuất dược phẩm cần có tính tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng và số lượng theo đúng yêu cầu và đúng thời gian đã định. Hơn thế, vì làm việc theo dây chuyền sản xuất nên những nhân viên này cần theo đúng quy trình có sẵn để giúp công việc thuận lợi và trôi chảy hơn.

Ngoài ra, làm một nhân viên sản xuất dược phẩm, bạn cũng cần có những kỹ năng chuyên môn khác được đúc kết theo thời gian trong suốt quá trình làm việc. Những kỹ năng có được từ việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước sẽ giúp cho bạn hoàn thành tốt công việc.

4. Những khó khăn của việc làm sản xuất dược phẩm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm sản xuất dược phẩm tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay. Tuy nhiên, ngành nghề này cũng gặp khá nhiều thách thức. Dưới đây là những khó khăn của việc làm sản xuất dược phẩm:

Cạnh tranh trong việc phát triển và sản xuất sản phẩm mới

Hiện nay, các công ty dược trong nước chủ yếu tập trung sản xuất các loại thuốc có giá trị thấp với giá thành rẻ và khả năng cạnh tranh kém. Điều này dẫn đến tình trạng vừa phải cạnh tranh với loại thuốc nhập khẩu, vừa chịu cạnh tranh nội bộ ngành. Vì vậy, tồn tại tình trạng sản xuất chồng chéo và tranh giành phân khúc trên thị trường.

Khó khăn trong việc tuân thủ quy định và tiêu chuẩn chất lượng

Các công ty dược phẩm gặp khó khăn khi phải tuân theo các quy định về đấu thầu thuốc, giá thuốc. Nhân viên sản xuất phải làm đúng quy định và sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Một số doanh nghiệp cần nhiều vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng để tập trung sản xuất dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao hơn thay vì những sản phẩm chưa thực sự tối ưu.

Áp lực từ việc đáp ứng nhu cầu thị trường và thời gian sản xuất

Nhiều năm nay, nhu cầu khám bệnh luôn duy trì ở mức cao. Lưu lượng bệnh nhân tới khám chữa bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế ngày càng gia tăng, do đó thúc đẩy tiêu thụ sản lượng thuốc lớn. Nhiều doanh nghiệp dược phẩm chịu áp lực từ nhu cầu thị trường hiện tại.

Ngoài ra, quy mô dân số ngày càng lớn, tốc độ già hóa nhanh chóng cộng thêm mức sống của người dân ngày càng được cải thiện khiến cho nhu cầu được chăm sóc, điều trị bằng thuốc, dược phẩm tăng cao hơn. Điều này tạo ra áp lực về số lượng sản phẩm, thời gian sản xuất của các doanh nghiệp dược phẩm.

Ngành sản xuất dược phẩm ảnh hưởng khá lớn tới sự phát triển của nền kinh tế

5. Tầm quan trọng của sản xuất dược phẩm trong xã hội

Việc làm sản xuất dược phẩm đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại vì ngành dược liên quan đến việc khám chữa bệnh và nâng cao nguồn lực quốc gia.

Đóng góp của ngành sản xuất dược phẩm vào sức khỏe cộng đồng

Nếu người lao động có sức khoẻ tốt, không cần lo lắng về tình hình bệnh tật, họ có thể chuyên tâm lao động sản xuất để phát huy khả năng của bản thân và cống hiến cho xã hội. Người lao động cũng hạn chế nỗi lo các khoản chi tiêu chăm sóc cho sức khoẻ hay chịu áp lực kinh tế đè nặng. Do đó, ngành sản xuất dược rất quan trọng tới nền kinh tế các nước vì tác động lớn tới sức khỏe cộng đồng.

Vai trò của sản xuất dược phẩm trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc mới

Việt Nam đang thúc đẩy mạnh hợp tác giao lưu với các nền kinh tế khác trong khu vực và trên trường quốc tế. Các đơn vị nước ngoài tích cực đầu tư vào ngành dược trong nước với mong muốn nghiên cứu, phát triển nhiều loại thuốc mới. Điều này thể hiện sức ảnh hưởng của sản xuất dược phẩm với lĩnh vực y tế.

Tác động của ngành sản xuất dược phẩm đến nền kinh tế

Chính việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã thể hiện vai trò mũi nhọn của ngành dược đối với kinh tế của một quốc gia. Hiện nay, nước ta đang tích cực hợp tác với các nền kinh tế quốc tế. Việc nâng cao cơ sở vật chất, dịch vụ ngành dược sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư của các đơn vị nước ngoài. Điều này hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế trong nước.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm sản xuất dược phẩm nhiều năm nay luôn duy trì ở mức cao. Nước ta có khá nhiều doanh nghiệp sản xuất, các nhà thuốc từ quy nhỏ đến quy mô lớn. Đây thực sự là cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên có chuyên môn giỏi về lĩnh vực dược phẩm. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành này và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, trở thành nhân viên sản xuất thuốc là một công việc rất phù hợp với bạn.