Tuyển Telemarketing Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Quản lý và giám sát nhân viên bộ phận: Đảm bảo xử lý cuộc gọi hiệu quả, theo dõi hoạt động hàng ngày, phân công công việc và đánh giá hiệu suất. Quản lý chất lượng dịch vụ: Kiểm tra, đánh giá cuộc gọi và đề xuất giải pháp cải thiện. Quản lý đạt target: Thu thập, phân tích dữ liệu cuộc gọi, lập báo cáo định kỳ và đề xuất cải tiến. Đánh giá và phản hồi: Đánh giá hiệu suất định kỳ, cung cấp phản hồi và kế hoạch cải thiện. Giải quyết vấn đề và đào tạo: Xử lý khiếu nại, tổ chức đào tạo, đảm bảo nhân viên cập nhật kỹ năng cần thiết. Phát triển quy trình và dự án: Đề xuất cải tiến quy trình, quản lý dự án liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định và chính sách. Không áp KPI

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan). Kinh nghiệm quản lý/giám sát về TeleMarketing/Bán hàng/Nhân sự. Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Thành thạo MS Office.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương gross 12 triệu/tháng + KPI, thu nhập lên tới 18tr/ tháng Thưởng lễ, lương tháng 13 Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty và Bộ luật Lao động Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

