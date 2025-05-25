Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19, ngõ 192 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Gọi điện thoại với data được cung cấp

Tìm hiểu, khai thác thông tin phụ huynh theo đúng chân dung Quản lý yêu cầu

Mời phụ huynh và con lên trực tiếp trung tâm cơ sở gần nhất

Xác nhận lịch và nhắc nhớ phụ huynh cho con làm đúng hẹn trước giờ diễn ra.

Báo cáo về khối lượng công việc và danh sách phụ huynh lên cơ sở cho Quản lý

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Luôn tận tâm và nhanh nhẹn.

Khéo léo và khả năng đội nhóm tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000vnd - 9.000.000 vnd + Thưởng KPI.

Không OT, không làm cuối tuần,

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty (chế độ miễn giảm học phí cho con em,đào tạo nâng cao,...).

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.