Tuyển Telemarketing Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở 3 Edutalk, số 6 Kim Đồng, Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Gọi điện cho khách hàng với data và kịch bản được cung cấp sẵn

Trực page và hỗ trợ tư vấn khách hàng trên fanpage

Đặt lịch hẹn cho khách hàng lên tư vấn ở các cơ sở

Hỗ trợ cung cấp thông tin khoá học, lớp học, trung tâm cho khách hàng

Chăm sóc và xây dựng tập dữ liệu khách hàng

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho Team Leader

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Team Leader.

Là Nữ, từ 21 - 26 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Là sinh viên đang chờ bằng/đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có khả năng ứng xử linh hoạt, nhanh nhạy

Có mục tiêu công việc rõ ràng, mục tiêu phát triển thu nhập

Tính cách cởi mở, hoà đồng

Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Giao tiếp tự tin, kiên trì, chủ động

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 9.000.000đ - 11.000.000đ/tháng (Lương cứng 6 triệu - 8 triệu/tháng + 1,5 - 3% doanh số)

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương cứng

Thu nhập tăng theo khung năng lực & review thu nhập mỗi quý 1 lần

Data nóng được cung cấp sẵn

Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức thực chiến về sale online

Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc

Học các khóa học tiếng anh miễn phí thuộc hệ thống Edutalk Holding

Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm

Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.

Làm việc trong môi trường thân thiện, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ kỹ năng, kiến thức chuyên môn để nâng cấp khả năng bản thân.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng bảo hiểm, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước

Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc

Hỗ trợ dấu thực tập.

