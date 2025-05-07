Tuyển Telemarketing Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trụ sở 3 Edutalk, số 6 Kim Đồng, Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Gọi điện cho khách hàng với data và kịch bản được cung cấp sẵn
Trực page và hỗ trợ tư vấn khách hàng trên fanpage
Đặt lịch hẹn cho khách hàng lên tư vấn ở các cơ sở
Hỗ trợ cung cấp thông tin khoá học, lớp học, trung tâm cho khách hàng
Chăm sóc và xây dựng tập dữ liệu khách hàng
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho Team Leader
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Team Leader.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là Nữ, từ 21 - 26 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Là sinh viên đang chờ bằng/đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có khả năng ứng xử linh hoạt, nhanh nhạy
Có mục tiêu công việc rõ ràng, mục tiêu phát triển thu nhập
Tính cách cởi mở, hoà đồng
Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Giao tiếp tự tin, kiên trì, chủ động
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 9.000.000đ - 11.000.000đ/tháng (Lương cứng 6 triệu - 8 triệu/tháng + 1,5 - 3% doanh số)
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương cứng
Thu nhập tăng theo khung năng lực & review thu nhập mỗi quý 1 lần
Data nóng được cung cấp sẵn
Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức thực chiến về sale online
Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc
Học các khóa học tiếng anh miễn phí thuộc hệ thống Edutalk Holding
Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm
Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ kỹ năng, kiến thức chuyên môn để nâng cấp khả năng bản thân.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng bảo hiểm, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước
Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên
Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc
Hỗ trợ dấu thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
