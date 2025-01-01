Tất cả địa điểm
Tổng 50 kết quả / Từ khoá "Telemarketing"
Công việc Telemarketing

-

Có 50 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Telemarketing Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Tuyển Telemarketing Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Telemarketing Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Telemarketing YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
YOLA Education
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Tuyển Telemarketing RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
Tuyển Telemarketing Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Telemarketing Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT
Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT
Hạn nộp: 05/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Telemarketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 26/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Tuyển Telemarketing RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Telemarketing PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EIY
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN EIY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EIY
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Telemarketing PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Holidays Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công Ty TNHH Holidays Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 80 Triệu
Công Ty TNHH Holidays Việt Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN MYSPA
Tuyển Telemarketing CTY CỔ PHẦN MYSPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CTY CỔ PHẦN MYSPA
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng Telemarketing đang gia tăng, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP.Hà NộiTP.HCM, với mức thu nhập từ 3.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo mức độ hoàn thành KPI. Ngành này mở ra nhiều cơ hội phát triển như chuyển sang làm nhân viên bán hàng, trở thành chuyên viên marketing hoặc trưởng nhóm marketing.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Telemarketing

Telemarketing là lĩnh vực quan trọng giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng và tạo nhu cầu cho sản phẩm. Nhân viên Telemarketing không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn thu thập thông tin và phản hồi từ khách hàng, góp phần vào quá trình bán hàng hiệu quả hơn.

Vai trò của Telemarketing rất đa dạng, bao gồm việc duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng, nâng cao nhận thức thương hiệu và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Nhờ vào khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, Telemarketing trở thành kênh truyền thông hiệu quả cho doanh nghiệp, giúp giải đáp thắc mắc và xử lý kịp thời yêu cầu từ khách hàng.

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực này rất lớn, khi nhiều người có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp và mở rộng cơ hội thăng tiến trong ngành marketing và bán hàng. Hơn nữa, với xu hướng làm việc từ xa, Telemarketing mang đến sự linh hoạt và thuận lợi cho nhân viên trong việc phát triển nghề nghiệp.

Theo dự báo, nhu cầu tuyển dụng Telemarketing sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do các doanh nghiệp nhận thức rõ giá trị của ngành nghề này trong việc tạo dựng mối quan hệ với khách hàng.

Tuyển dụng Telemarketing ngày càng hot trong thị trường lao động
Tuyển dụng Telemarketing ngày càng hot trong thị trường lao động

2. Mức lương trung bình của Telemarketing

Mức lương trung bình của Telemarketing không có giới hạn cụ thể, thường dao động từ 3.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và hiệu suất làm việc. Trong đó, ngoài lương cơ bản, nhân viên Telemarketing còn có thể nhận được thêm hoa hồng, thưởng theo hiệu quả công việc, các vị trí quản lý có thể nhận lương trách nhiệm.

Hiện nay, tuyển dụng Telemarketing có thể làm việc theo giờ hoặc theo tháng. Mức lương theo giờ thường dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/giờ. Ngoài ra, mức lương còn phụ thuộc vào chính sách thưởng và phụ cấp của từng doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh.

Việc làm Telemarketing

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

CTV Telemarketing

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên Telemarketing

3.000.000 - 8.000.000

Team Leader Telemarketing

Từ 10.000.000 trở lên
Cấp bậc càng cao, mức lương càng hấp dẫn với các đãi ngộ tốt hơn
Cấp bậc càng cao, mức lương càng hấp dẫn với các đãi ngộ tốt hơn

3. Mô tả chi tiết về công việc của Telemarketing

Không đơn thuần chỉ là trực điện thoại, một nhân viên Telemarketing còn phải xử lý nhiều nhiệm vụ chiến lược quan trọng để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Trong môi trường cạnh tranh, Telemarketer liên tục điều chỉnh phương pháp tiếp cận để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Dưới đây là mô tả chi tiết về các nhiệm vụ mà các nhà tuyển dụng Telemarketing thường đưa ra.

  • Liên hệ với khách hàng tiềm năng: Gọi điện thoại đến các doanh nghiệp hoặc cá nhân để giới thiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty, nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

  • Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: Nhận thông tin đơn đặt hàng từ khách hàng qua điện thoại, kiểm tra và xác nhận thông tin đơn hàng để đảm bảo tính chính xác.

  • Cung cấp thông tin sản phẩm: Giải đáp những thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm tính năng, lợi ích, giá cả và các chương trình khuyến mãi đang diễn ra.

  • Điều chỉnh doanh số: Sử dụng kịch bản bán hàng để điều chỉnh chiến lược tiếp cận và bán hàng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh số.

  • Thu thập thông tin cá nhân: Xin các thông tin cần thiết từ khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại để hoàn thành việc chốt đơn hàng và lưu trữ vào hệ thống.

Nhiệm vụ chính của telemarketing là tiếp xúc và hỗ trợ khách hàng qua điện thoại
Nhiệm vụ chính của telemarketing là tiếp xúc và hỗ trợ khách hàng qua điện thoại

  • Tiếp thu ý kiến phản hồi: Gọi điện hỏi thăm khách hàng về trải nghiệm của họ với sản phẩm sau khi sử dụng, từ đó thu thập ý kiến phản hồi để cải thiện dịch vụ.

  • Tổng hợp thông tin khách hàng: Lưu trữ và tổng hợp thông tin về khách hàng tiềm năng để thực hiện các chiến dịch chăm sóc khách hàng hiệu quả trong tương lai.

  • Cập nhật đơn hàng: Nhập và cập nhật thông tin đơn hàng vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo mọi thông tin luôn được theo dõi và xử lý kịp thời.

  • Thực hiện khảo sát: Tiến hành các cuộc khảo sát theo yêu cầu của doanh nghiệp để thu thập dữ liệu phục vụ cho việc cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

  • Lên lịch hẹn: Chủ động sắp xếp lịch hẹn giữa khách hàng tiềm năng và nhân viên bán hàng, nhằm tăng cường cơ hội chốt đơn.

  • Cung cấp tài liệu quảng cáo: Cung cấp các văn bản, bài thuyết trình và thông tin quảng cáo liên quan đến sản phẩm cho khách hàng tiềm năng và khách hàng đã sử dụng dịch vụ, giúp họ hiểu rõ hơn về sản phẩm.

Những nhiệm vụ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả bán hàng mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đây là mô tả công việc cơ bản cho Telemarketing, ngoài ra các nhiệm vụ và chức năng sẽ được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng doanh nghiệp, dự án và mục tiêu cụ thể.

4. Yêu cầu của đối với việc làm Telemarketing

Để thành công trong vai trò Telemarketing, bạn cần sở hữu một bộ kỹ năng đa dạng và toàn diện. Bên cạnh những tố chất cần thiết, việc không ngừng trau dồi các kỹ năng chuyên môn như giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống là yếu tố quan trọng hàng đầu. Những kỹ năng này không chỉ giúp bạn hoàn thành xuất sắc công việc hiện tại mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bán hàng và tư vấn khách hàng.

  • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc:

    • Giọng nói rõ ràng, truyền cảm: Giúp thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

    • Khả năng diễn đạt lưu loát: Truyền tải thông tin một cách mạch lạc, dễ hiểu.

    • Nghe hiểu tốt: Lắng nghe và nắm bắt thông tin từ khách hàng một cách chính xác.

  • Kỹ năng đàm phán và tạo dựng niềm tin với khách hàng:

    • Khả năng thuyết phục: Biết cách thuyết phục khách hàng tin tưởng vào sản phẩm/dịch vụ.

    • Kỹ năng đàm phán: Khéo léo xử lý các tình huống, giải quyết vấn đề và đạt được thỏa thuận.

  • Kiến thức sản phẩm:

    • Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ: Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

    • Cập nhật thông tin mới: Luôn nắm bắt các thông tin mới nhất về sản phẩm để tư vấn hiệu quả.

  • Kỹ năng làm việc với máy tính:

    • Sử dụng thành thạo các phần mềm: CRM, Excel, Word,... để quản lý thông tin khách hàng, lập báo cáo.

    • Gõ bàn phím nhanh: Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc.

  • Khả năng chịu áp lực:

    • Giữ bình tĩnh: Đối mặt với những tình huống khó khăn, khách hàng khó tính.

    • Hoàn thành chỉ tiêu: Đạt được mục tiêu doanh số đề ra.

Công việc telemarketing yêu cầu sự linh hoạt và khả năng giao tiếp tốt
Công việc telemarketing yêu cầu sự linh hoạt và khả năng giao tiếp tốt

  • Khả năng làm việc theo nhóm và độc lập:

    • Làm việc độc lập: Tự chủ động để hoàn thành công việc được giao một cách nhanh chóng, hiệu quả.

    • Làm việc nhóm: Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận khác để đạt được mục tiêu chung.

  • Tính kiên trì và quyết tâm:

    • Không nản lòng trước khó khăn: Luôn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng hết mình.

    • Đạt được mục tiêu: Đặt ra mục tiêu và nỗ lực để đạt được chúng.

  • Khả năng thích ứng:

    • Linh hoạt: Thay đổi cách thức làm việc để phù hợp với tình huống.

    • Học hỏi nhanh: Nắm bắt thông tin mới và áp dụng vào công việc.

  • Kỹ năng quản lý thời gian:

    • Lên kế hoạch: Xây dựng lịch làm việc chi tiết và hợp lý.

    • Ưu tiên công việc: Tối ưu hóa quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả xử lý.

  • Tính cẩn thận và tỉ mỉ:

    • Chính xác: Đảm bảo thông tin cung cấp cho khách hàng là chính xác.

    • Cẩn thận: Tránh sai sót trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, một số phẩm chất khác cũng rất quan trọng nếu bạn muốn tìm việc làm telemarketing:

  • Sáng tạo: Tìm kiếm cách tiếp cận mới để cải thiện chất lượng dịch vụ.

  • Trung thực: Xây dựng lòng tin bằng cách luôn tôn trọng và duy trì sự minh bạch trong tất cả các giao tiếp với khách hàng.

  • Chủ động: Tìm kiếm cơ hội và tích cực đề xuất giải pháp trước khi vấn đề xảy ra.

  • Khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ: Là một lợi thế lớn, đặc biệt khi làm việc với khách hàng quốc tế.

5. Khu vực tuyển dụng Telemarketing nhiều nhất

Việt Nam hiện đang là một trong những thị trường hấp dẫn cho ngành tuyển dụng Telemarketing, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, cùng với sự gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã tạo ra một nhu cầu lớn về nhân sự Telemarketing.

Tuyển dụng Telemarketing Hà Nội

Với vị thế thủ đô của Việt Nam, Hà Nội là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn, nơi có sự hiện diện của nhiều công ty lớn và đa quốc gia. Nhu cầu tuyển dụng Telemarketing tại đây đang gia tăng, chủ yếu do sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính, bất động sản, giáo dục và công nghệ thông tin. Các công ty tìm kiếm những ứng viên có khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng bán hàng để thúc đẩy doanh số và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

Tuyển dụng Telemarketing TP.HCM

TP.HCM, trung tâm kinh tế phía Nam, cũng là một địa điểm hấp dẫn cho những người muốn theo đuổi nghề Telemarketing. Thành phố này nổi tiếng với sự sôi động của các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ. Do đó, nhu cầu tuyển dụng Telemarketing tại TP.HCM luôn ở mức cao, tập trung chủ yếu vào các công ty khởi nghiệp, các sàn thương mại điện tử lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuyển dụng Telemarketing tại các thành phố lớn thường đi kèm đãi ngộ hấp dẫn
Tuyển dụng Telemarketing tại các thành phố lớn thường đi kèm đãi ngộ hấp dẫn

Tuyển dụng Telemarketing Đà Nẵng

Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp và khu du lịch đang biến Đà Nẵng trở thành một địa điểm thu hút nhiều doanh nghiệp và tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Mặc dù quy mô thị trường chưa bằng Hà Nội và TP.HCM nhưng Đà Nẵng vẫn có nhiều tiềm năng phát triển. Nhu cầu tuyển dụng Telemarketing tại Đà Nẵng tập trung vào các lĩnh vực du lịch, bất động sản, công nghệ thông tin và dịch vụ khách hàng.

Tuyển dụng Telemarketing không chỉ mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp mà còn tạo điều kiện cho các bạn trẻ trau dồi kỹ năng giao tiếp và thuyết phục. Với nhu cầu ngày càng tăng, ngành này hứa hẹn nhiều tiềm năng cho những ai đam mê và kiên trì chứng tỏ bản thân trong một môi trường cạnh tranh.