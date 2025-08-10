Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng Thứ Bảy, Quận 5

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trở thành nhân viên tư vấn giáo dục (Telemarketing Educational Consultant) TP. Hồ Chí Minh

Phỏng vấn, đi làm ngay. Nhận kết quả phỏng vấn trong vòng 03 ngày.

Địa điểm làm việc: 204 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng Thứ Bảy

Công việc bạn sẽ thực hiện:

● Tư vấn và giới thiệu khóa học

● Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra những giải pháp giáo dục phù hợp

● Mời khách hàng đến trung tâm Apollo để tham dự kiểm tra trình độ, lớp học mẫu

● Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng

● Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Bạn đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng và Đại học

● Độ tuổi từ 22 đến 28

● Bạn là người cầu tiến và ham học hỏi.

● Bạn là người tận tâm và nhanh nhẹn.

● Bạn là người khéo léo và khả năng đội nhóm tốt.

● Bạn muốn hợp tác cùng đồng nghiệp tận tâm và nhiệt huyết.

● Bạn yêu thích giáo dục và muốn đóng góp cho thế hệ tương lai.

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Hưởng thu nhập hấp dẫn theo năng lực.

● Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13

● Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao

● Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

● Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân

● Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại

● Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.

● Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên

● Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương

● Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

