Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Telemarketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng Thứ Bảy, Quận 5

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trở thành nhân viên tư vấn giáo dục (Telemarketing Educational Consultant) TP. Hồ Chí Minh
Phỏng vấn, đi làm ngay. Nhận kết quả phỏng vấn trong vòng 03 ngày.
Địa điểm làm việc: 204 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng Thứ Bảy
Công việc bạn sẽ thực hiện:
● Tư vấn và giới thiệu khóa học
● Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra những giải pháp giáo dục phù hợp
● Mời khách hàng đến trung tâm Apollo để tham dự kiểm tra trình độ, lớp học mẫu
● Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng
● Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Bạn đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng và Đại học
● Độ tuổi từ 22 đến 28
● Bạn là người cầu tiến và ham học hỏi.
● Bạn là người tận tâm và nhanh nhẹn.
● Bạn là người khéo léo và khả năng đội nhóm tốt.
● Bạn muốn hợp tác cùng đồng nghiệp tận tâm và nhiệt huyết.
● Bạn yêu thích giáo dục và muốn đóng góp cho thế hệ tương lai.

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Hưởng thu nhập hấp dẫn theo năng lực.
● Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13
● Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao
● Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
● Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân
● Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại
● Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.
● Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên
● Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương
● Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 181 Phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-telemarketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365897
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Telemarketing Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Tuyển Telemarketing Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Telemarketing Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Telemarketing YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
YOLA Education
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Tiền Giang Hậu Giang Bạc Liêu Sóc Trăng Cà Mau Đồng Tháp Cần Thơ Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Telemarketing Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Tuyển Telemarketing Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Telemarketing Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Telemarketing YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
YOLA Education
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu Tư & Công Nghệ AVG
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Wall Street English
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Telemarketing Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VCALLS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VCALLS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Telemarketing Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited
16 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CTY CỔ PHẦN MYSPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CTY CỔ PHẦN MYSPA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Telemarketing Công Ty TNHH Holidays Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 80 Triệu Công Ty TNHH Holidays Việt Nam
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Telemarketing PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu PPP Laser Clinic Viet Nam
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN EIY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EIY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Telemarketing PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PPP Laser Clinic Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP TM XNK Uyên Phương
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Telemarketing Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Telemarketing YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu YOLA Education
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Telemarketing Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Telemarketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm