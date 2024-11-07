Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp.

Thay mặt TGD đôn đốc, nhắc nhở các hoạt động của phòng ban MKT, CSKH, Kinh Doanh và Vận Hành.

Truyền đạt thông tin của Tổng Giám Đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho Tổng Giám Đốc.

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng Tổng Giám Đốc: Lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ cho Tổng Giám Đốc khi đi công tác.

Làm việc với các đối tác.

Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.