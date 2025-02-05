Tuyển Thực tập sinh Marketing Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (gần Mega Market Phạm Văn Đồng), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Viết content, chỉnh sửa ảnh và edit video, lên camp chạy ads trên nền tảng facebook.

Xây dựng và quản lý page, tài khoản.

Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.

Thực hiện các đầu mục công việc khác của Marketing theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ĐH (chấp nhận chờ bằng, không vướng bận lịch học)

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên nghiệp từ các leader

Kĩ năng làm việc nhóm, thao tác máy tính nhanh

Biết Photoshop, cắt ghép video cơ bản trên máy tính

Ham học hỏi, cầu tiến và chủ động trong công việc

Quyền Lợi

Lương CB thử việc: 5,2tr + %HH + Thưởng, khi nên chính thức lương cứng là 6tr5 + %DS + Thưởng (Doanh số, tối ưu CPQC, top tuần, tháng, xếp hạng sao, contest, thưởng động viên)

Chỗ gửi xe free - Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy 1/1 từ leader

Môi trường làm việc, văn hóa - Thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

