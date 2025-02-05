Tuyển Thực tập sinh Marketing Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (gần Mega Market Phạm Văn Đồng), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Viết content, chỉnh sửa ảnh và edit video, lên camp chạy ads trên nền tảng facebook.
Xây dựng và quản lý page, tài khoản.
Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.
Thực hiện các đầu mục công việc khác của Marketing theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH (chấp nhận chờ bằng, không vướng bận lịch học)
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên nghiệp từ các leader
Kĩ năng làm việc nhóm, thao tác máy tính nhanh
Biết Photoshop, cắt ghép video cơ bản trên máy tính
Ham học hỏi, cầu tiến và chủ động trong công việc
Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB thử việc: 5,2tr + %HH + Thưởng, khi nên chính thức lương cứng là 6tr5 + %DS + Thưởng (Doanh số, tối ưu CPQC, top tuần, tháng, xếp hạng sao, contest, thưởng động viên)
Chỗ gửi xe free - Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy 1/1 từ leader
Môi trường làm việc, văn hóa - Thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cao Xuân Trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
