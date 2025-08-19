Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại công ty tnhh vượng thành anh
Mức lương
2 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT5 Khu Đô Thị Văn Khê La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 10 Triệu
- Được đào tạo các công việc liên quan đến chạy quảng cáo trên một trong các kênh facebook, google , tiktok
- Lập kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm trên các facebook, tiktok
- Làm content, video chạy quảng cáo
- Nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 2 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop. Làm việc chăm chỉ.
Tại công ty tnhh vượng thành anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao Marketing Online trên các kênh truyền thông: facebook, google , tiktok
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động
- Thưởng ngày, thưởng tuần, thưởng năm
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6
- Hoa hồng cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh vượng thành anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
