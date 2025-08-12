Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Thực tập sinh Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục & Phát triển Nguồn lực MERRY (LiLO LearnHub) tìm kiếm Thực tập sinh Tài năng (TA) – chương trình dành cho các bạn trẻ muốn phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp ở bộ phận Sales.
Đây là cơ hội để bạn học hỏi, thực hành và tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế trong môi trường thân thiện – tôn trọng – cởi mở. Từ đó tìm ra điểm mạnh thực sự và ngành nghề mà mình yêu thích để xây dựng sự nghiệp.
Đối tượng và tổng quan công việc
Thực tập sinh Marketing: Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, triển khai các chiến dịch truyền thông đa kênh, hỗ trợ tổ chức event offline.

Sinh viên năm 2–4 hoặc mới tốt nghiệp, mong muốn tích lũy kinh nghiệm tại vị trí Marketing
Nhanh nhẹn, chủ động, tinh thần học hỏi cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt; ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, marketing online hoặc bán hàng.
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc và họp online (ngoại trừ event offline)

Trợ cấp thực tập: 1.000.000 – 1.500.000 VNĐ/tháng (tùy theo vị trí/năng lực + thưởng KPI)
Được cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn theo phòng ban lựa chọn.
Cơ hội trải nghiệm đa dạng lĩnh vực, xây dựng nền tảng nghề nghiệp vững chắc.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, tôn trọng, sẵn sàng chia sẻ.
Xét trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành thực tập.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà 180 Triệu Việt Vương , Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

