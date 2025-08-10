Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Sáng tạo nội dung thu hút khách hàng.

Tham gia các chiến dịch quảng bá website và sản phẩm dịch vụ khác của công ty trên internet, các trang mạng xã hội, cộng đồng, truyền thông,...

Thiết kế và hiệu chỉnh hình ảnh cho các bài post, thumbnail, banner quảng cáo, và các tài liệu trình bày khác

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của Công ty.

Thực hiện và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm thứ 3,4 tốt nghiệp ĐH ngành Marketing, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có đam mê và định hướng theo ngành Marketing/Truyền thông/ Thiết kế.

Có laptop cá nhân.

Có khả năng chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh video, sử dụng các phần mềm AI, Photoshop chuyên dụng.

Năng động sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, có tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Ưu tiên thực tập toàn thời gian.

Quyền Lợi

Hỗ trợ thực tập từ: 1-3/tháng + phụ cấp gửi xe

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập, được cung cấp tài liệu làm báo cáo nếu cần.

Được nâng cao kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng mềm khác.

Được làm việc trong môi trường thoải mái năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

