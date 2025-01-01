Công việc Thực tập sinh Marketing

Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh Marketing tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đang rất cao, với mức lương từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng. Đây là cơ hội để sinh viên thuộc các ngành học liên quan, muốn theo đuổi lĩnh vực này được thử sức trong các vị trí như Digital, SEO, Ads, Content Marketing… để tích lũy kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh Marketing

Thực tập sinh Marketing hay Marketing Intern là vị trí công việc dành cho các sinh viên chuyên ngành hoặc những người muốn khám phá lĩnh vực này, thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Đây là cơ hội quý báu để sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong các lĩnh vực như truyền thông, viết nội dung, quảng cáo và thiết kế.

Ngày nay, thực tập sinh thường được đánh giá cao về khả năng học hỏi nhanh chóng và tư duy sáng tạo, mang lại năng lượng mới cho đội ngũ làm việc. Họ không chỉ hỗ trợ các nhân viên chính thức trong việc giảm thiểu khối lượng công việc mà còn tham gia vào việc triển khai các chiến lược marketing, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng và nâng cao thương hiệu cho công ty.

Hình thức tuyển dụng thực tập sinh marketing dần trở nên phổ biến

Marketing là một trong những ngành được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhất. Điều này làm tăng nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh Marketing tại các công ty. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Lộ trình thăng tiến sẽ rất rộng mở nếu các bạn có năng lực và sự cam kết.

Tùy theo kinh nghiệm và thời gian gắn bó, các thực tập sinh Marketing có thể thăng tiến lên nhiều vị trí khác nhau trong công ty. Ngoài ra, việc tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng mềm sẽ giúp các bạn trẻ nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

2. Mức lương trung bình của thực tập sinh Marketing Intern

Mức lương trung bình tuyển thực tập sinh Marketing thường dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/ tháng, tuy nhiên, con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách và quy định của từng công ty.

Một số doanh nghiệp không trả lương cho thực tập sinh, thay vào đó, họ coi đây là phí đào tạo. Chính sách này có thể hạn chế khả năng thu hút ứng viên tài năng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh giữa các công ty. Ngược lại, cũng có nhiều công ty sẵn sàng chi trả phụ cấp hoặc lương cho thực tập sinh, đặc biệt là những người mới ra trường hoặc làm việc toàn thời gian.

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm thực tập sinh Marketing Mức lương dao động VNĐ/ tháng Thực tập sinh Digital Marketing 3.000.000 - 5.000.000 Thực tập sinh Content Marketing 3.000.000 - 4.500.000 Thực tập sinh Trade Marketing 3.000.000 - 4.000.000 Thực tập sinh SEO Marketing 3.500.000 - 5.000.000 Thực tập sinh Marketing Ads 3.500.000 - 5.000.000 Thực tập sinh truyền thông 3.000.000 - 4.500.000 Thực tập sinh Social Media 3.000.000 - 4.500.000 Nhiều vị trí tuyển dụng thực tập sinh marketing full-time trả lương gần bằng lương chính thức 3. Những việc làm thực tập sinh Marketing phổ biến nhất

Khảo sát trên các trang tuyển dụng, những vị trí tuyển dụng thực tập sinh Marketing được quan tâm nhất bao gồm Marketing Ads, SEO Marketing, Trade Marketing, Content Marketing, truyền thông Marketing và Social Media Intern…

Nếu ứng tuyển vào các tập đoàn, công ty lớn, thực tập sinh thường được đào tạo và giao nhiệm vụ chuyên sâu trong một mảng nhất định. Trong khi đó, các công ty nhỏ thường có xu hướng giao cho thực tập sinh nhiều nhiệm vụ đa dạng hơn, ví dụ content kèm theo một số đầu việc của SEO hoặc Ads.

3.1. Tuyển dụng thực tập sinh Marketing Ads

Hiện nay, có rất nhiều công ty tuyển dụng thực tập sinh Marketing Ads. Khi ứng tuyển vào vị trí này, bạn sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo. Nhiệm vụ của bạn không chỉ là theo dõi hiệu quả mà còn phân tích dữ liệu để đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Thực tập sinh có cơ hội làm việc với nhiều công cụ quảng cáo và học hỏi cách tối ưu hóa ngân sách hiệu quả, từ đó hiểu sâu hơn về tâm lý khách hàng. Kinh nghiệm này giúp bạn tạo ra các chiến dịch hiệu quả hơn trong tương lai, đồng nghĩa với mở rộng khả năng được đưa lên vị trí chính thức hoặc tìm một công việc phù hợp với thu nhập tốt.

3.2. Tuyển dụng thực tập sinh SEO Marketing

Với vị trí thực tập sinh SEO Marketing, nhiệm vụ chính của bạn là tối ưu hóa nội dung đăng trên website để tăng khả năng xuất hiện từ khóa trên các công cụ tìm kiếm. Công việc này bao gồm nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ và theo dõi các chỉ số hiệu suất. Qua đó, thực tập sinh có thể hiểu rõ về thuật toán tìm kiếm và cách thức hoạt động của ngành SEO, giúp nâng cao khả năng phân tích và chiến lược nội dung.

3.4. Tuyển dụng thực tập sinh Trade Marketing

Thực tập sinh Trade Marketing được đào tạo để hỗ trợ trong các hoạt động tại điểm bán, từ việc trưng bày sản phẩm đến tổ chức các chương trình khuyến mãi. Họ có cơ hội làm việc trực tiếp với các nhà bán lẻ, giúp phát triển kỹ năng giao tiếp và quản lý mối quan hệ. Bằng cách theo dõi kết quả các hoạt động tại cửa hàng, thực tập sinh học được cách điều chỉnh chiến lược tiếp thị dựa trên phản hồi từ thị trường.

3.3. Tuyển dụng thực tập sinh Content Marketing

Vị trí thực tập sinh Content Marketing yêu cầu sự sáng tạo cao khi tạo ra nội dung cho blog, mạng xã hội và các tài liệu tiếp thị khác. Bạn sẽ cần nắm vững phong cách viết và ngôn ngữ thương hiệu để truyền đạt thông điệp hiệu quả. Công việc của một thực tập sinh Content Marketing thường bao gồm viết bài blog, sáng tạo nội dung cho mạng xã hội và email marketing.

Những kinh nghiệm khi làm thực tập sinh content marketing không chỉ giúp bạn phát triển khả năng viết lách mà còn nâng cao khả năng phân tích đối tượng mục tiêu. Từ đó, bạn sẽ tự tin hơn trong việc sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau, cũng như xây dựng sự nghiệp tương lai trong lĩnh vực marketing số.

Thực tập sinh Marketing có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau

3.4. Tuyển dụng thực tập sinh truyền thông Marketing

Nếu ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh truyền thông Marketing, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các chiến dịch truyền thông cả nội bộ và bên ngoài. Ở vị trí này, bạn có thể được giao các việc viết thông cáo báo chí, tổ chức sự kiện và tạo nội dung truyền thông hấp dẫn.

Thực tập sinh truyền thông Marketing là vị trí thử thách nhưng cũng đầy thú vị, giúp bạn rèn luyện kỹ năng tổ chức và giao tiếp, đồng thời hiểu rõ cách xây dựng hình ảnh thương hiệu. Sau quá trình thực tập bạn hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình.

3.4. Tuyển dụng thực tập sinh Social Media Intern

Với vị trí Social Media Intern, thực tập sinh sẽ chịu trách nhiệm quản lý các kênh mạng xã hội của công ty. Nhiệm vụ chính của bạn sẽ là tương tác với khách hàng, viết bài và theo dõi các chỉ số hiệu suất.

Nếu hoàn thành tốt các công việc trên, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều trong cách xây dựng chiến lược truyền thông trên mạng xã hội, cũng như phát triển khả năng sáng tạo nội dung thu hút và gây ấn tượng với khách hàng.

4. Hình thức tuyển dụng thực tập sinh Marketing Intern

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm những tài năng trẻ, nhiệt huyết để bổ sung vào đội ngũ của mình. Việc tuyển thực tập sinh Marketing Intern đã trở thành một kênh quan trọng để các công ty thu hút, đào tạo và tuyển dụng nhân sự trẻ.

4.1. Tuyển dụng thực tập sinh Marketing Full-time

Tuyển dụng thực tập sinh Marketing full-time thường được các công ty ưu tiên, đặc biệt là trong các dự án lớn hoặc chiến dịch marketing kéo dài. Với hình thức này, thực tập sinh sẽ làm việc toàn thời gian, từ 40 - 48h/ tuần, có cơ hội trải nghiệm thực tế sâu rộng và tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng trong công ty.

Thực tập sinh full-time thường nhận được mức lương hỗ trợ từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng, cùng với các quyền lợi khác như tham gia các khóa đào tạo nội bộ và cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

4.2. Tuyển dụng thực tập sinh Marketing Part-time

Hình thức tuyển dụng thực tập sinh Marketing part-time đang trở nên phổ biến, đặc biệt trong các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực tập sinh có thể làm việc từ 20 - 30h/tuần, giúp bạn dễ dàng cân bằng giữa học tập và công việc.

Mức lương cho thực tập sinh part-time thường dao động từ 1.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào khối lượng công việc và năng lực của từng cá nhân. Hình thức này không chỉ mang lại linh hoạt về thời gian mà còn giúp sinh viên áp dụng lý thuyết vào thực tế một cách hiệu quả.

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thực tập sinh marketing xuất sắc thành nhân viên chính thức

4.3. Tuyển dụng thực tập sinh Marketing không cần kinh nghiệm

Nhiều doanh nghiệp hiện nay chấp nhận tuyển dụng thực tập sinh Marketing mà không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Điều này mở ra cơ hội cho các sinh viên mới ra trường hoặc những người muốn thử sức trong lĩnh vực Marketing.

Các công ty thường tổ chức các buổi đào tạo và hướng dẫn cho thực tập sinh, giúp họ nắm bắt kiến thức cần thiết để làm việc hiệu quả. Mức lương cho các vị trí này thường dao động từ 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng, cùng với sự hỗ trợ trong việc phát triển kỹ năng và kiến thức ngành.

5. Khu vực tuyển dụng thực tập sinh Marketing nhiều nhất

Các khu vực thành phố lớn không chỉ có môi trường kinh doanh sôi động mà còn là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, khởi nghiệp và các dự án Marketing phong phú. Do đó, đây là những nơi tập trung nhiều nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh marketing, tạo cơ hội học hỏi và phát triển cho sinh viên.

5.1. Tuyển dụng thực tập sinh Marketing Hà Nội

Là nơi thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh Marketing rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực truyền thông, sự kiện và quảng cáo. Các công ty thường tìm kiếm những thực tập sinh năng động, có khả năng sáng tạo và am hiểu thị trường để hỗ trợ trong các chiến dịch marketing đa dạng.

5.2. Tuyển dụng thực tập sinh Marketing TP.HCM

Số lượng các doanh nghiệp tại TP.HCM tuyển dụng thực tập sinh Marketing rất cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, FMCG và bất động sản. Thậm chí, có những doanh nghiệp sẵn sàng đào tạo, trao cơ hội cho những ứng viên trẻ, tài năng và có tinh thần học hỏi được góp mặt trong các dự án lớn.

Nhiều cơ hội trải nghiệm nghề marketing tại các thành phố lớn

5.3. Tuyển dụng thực tập sinh Marketing Đà Nẵng

Môi trường làm việc tại Đà Nẵng mang tính chất cởi mở, sáng tạo và thân thiện, giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập và phát triển kỹ năng cá nhân. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ thông tin, các sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án ứng dụng công nghệ trong marketing, từ đó nắm bắt xu hướng toàn cầu. Qua khảo sát, phần lớn các vị trí tuyển dụng thực tập sinh marketing tập trung vào các lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ thông tin.

6. Yêu cầu của doanh nghiệp đối với việc làm thực tập sinh Marketing

Hình thức tuyển dụng thực tập sinh Marketing Intern thường được các công ty áp dụng cho những bạn sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo liên quan đến Marketing.

Các bạn sẽ được tham gia vào các dự án thực tế của công ty, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và có cơ hội phát triển các kỹ năng chuyên môn nhưng đồng thời cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

Có kiến thức cơ bản về Marketing và các lĩnh vực liên quan từ các chương trình đào tạo chính quy hoặc tự học.

Cần có niềm đam mê với ngành Marketing để vượt qua thử thách và phát triển lâu dài.

Giao tiếp tốt giúp bạn làm việc hiệu quả trong nhóm và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Am hiểu các công cụ quốc tế như Google Ads, Facebook Ads giúp tăng cường khả năng làm việc.

Thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản để hỗ trợ công việc hàng ngày.

Có khả năng phân tích và đánh giá thông tin để đưa ra quyết định hợp lý.

Ngoài ra, các yêu cầu đối với thực tập sinh có thể khác nhau tùy thuộc vào từng công ty và vị trí cụ thể.

Các ứng viên thực tập sinh marketing cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản

7. Trường đào tạo ngành Marketing tốt nhất Việt Nam

Hiện nay, nhu cầu học Marketing đang tăng đáng kể do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế kỹ thuật số và tiếp thị trực tuyến. Các trường Đại học đứng top đầu về ngành Marketing như Ngoại thương, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Tài chính - Marketing,... cũng thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu này, tập trung vào các kỹ năng tiếp thị số, phân tích dữ liệu và quản lý thương hiệu trực tuyến.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương (FTU) Marketing A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 28,1 Từ 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm Trường Đại học Thương Mại (VUC) Marketing (Marketing thương mại) A00; A01; D01; D07 27 Từ 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm Marketing (Quản trị thương hiệu) A00; A01; D01; D07 26.75 TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế - Tài chính (UEF) Marketing A00; A01; D01; C00 18 Khoảng 20.000.000 - 25.000.000/ Học kỳ Digital Marketing A00; A01; D01; C00 17 Trường Đại Học Tài chính - Marketing (UFM) Marketing A00; A01; D01; D96 25.9 18.000.000 - 36.000.000 VNĐ/ năm Đà Nẵng Trường Đại Học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (DUE) Marketing A00; A01; D01; D90 26 Từ 22.500.000 - 25.500.000 VNĐ/năm

Đào tạo Marketing tại đại học ngày càng được chú trọng

Xu hướng tuyển dụng thực tập sinh Marketing ngày một tăng cao do nhiều lợi ích mà vị trí này mang lại cho cả doanh nghiệp và sinh viên. Các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm những nhân tài trẻ, còn sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và phát triển bản thân. Ngoài ra, kinh nghiệm thực tế từ quá trình thực tập sẽ giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động và dễ dàng tìm được việc làm phù hợp.