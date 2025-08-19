Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Khối Thương Mại, Tòa Ct1B Mễ Trì Plaza, KĐT VOV, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông (poster, standee, banner online/offline…) phục vụ hoạt động kinh doanh và quảng bá dự án của công ty.

- Tham gia chỉnh sửa video, clip ngắn phục vụ chiến dịch truyền thông và sự kiện bán hàng.

- Hỗ trợ đội ngũ Marketing trong việc sáng tạo hình ảnh, visual để xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu cá nhân của đội ngũ kinh doanh trên nền tảng số (Facebook,

TikTok…).

- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, linh hoạt hỗ trợ trong chiến dịch truyền thông và sự kiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 (có thể part-time, ưu tiên full-time).

- Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế và chỉnh sửa như Canva, Photoshop, Illustrator, Capcut…

- Ưu tiên sinh viên theo học các ngành: Thiết kế đồ họa, Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Kinh doanh…

- Ham học hỏi, nhiệt huyết, có thái độ cầu tiến.

- Có laptop cá nhân, phương tiện đi lại, và quen thuộc với các nền tảng mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X

