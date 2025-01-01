Danh sách Công ty >

Language Link Academic- Hà Đông

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Language Link Academic- Hà Đông

Được thành lập năm 1996, Language Link Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Language Link Quốc tế, là một trong những tổ chức quốc tế đầu tiên cung cấp các khóa học tiếng Anh bản ngữ tại Việt Nam. Trong 20 năm qua, Language Link Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh thành tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam với nhiều loại hình đào tạo phù hợp với các đối tượng học viên khác nhau. Hiện tại, cơ cấu của Language Link bao gồm: Các Trung tâm tiếng Anh (Public Schools), Chương trình tiếng Anh liên kết trường học (Schools Link), và Trường đào tạo Doanh nghiệp (Corporate Link).

Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 3 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

