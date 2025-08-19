Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

+ Viết bài + trực fanpage

+ Update thông tin khách hàng và chuyển cho team Sales

+ Lên kế hoạch và phối hợp triển khai sự kiện tại chi nhánh

+ Phụ trách và tham gia hoạt động đi Direct: lên kế hoạch đi, phân công nhân sự và nhiệm vụ, đảm bảo KPI data và lộ trình đi Direct theo kế hoạch

+ Tham gia họp kế hoạch MKT chi nhánh

+ Cập nhật và phân tích chương trình MKT của Hội sở (LLV) gửi; đưa ra phương án MKT cho chi nhánh Hà Đông

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể làm ca tối từ 17h-21h ít nhất 2 ngày/tuần

- Sinh viên theo học các ngành truyền thông/marketing

- Khả năng Đọc/Viết tiếng Anh khá

- Biết sử dụng các công cụ Power Point, Canva để design và edit

Tại Language Link Academic- Hà Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Rate: 3.5 triệu/112h/tháng. Ca làm được tự do đăng ký

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ

- Được làm việc môi trường quốc tế trẻ trung, thân thiện, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

- Thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Academic- Hà Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin