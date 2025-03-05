Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân , HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 5 Triệu

- Triển khai quảng cáo trên Facebook

- Phân tích, đánh giá, báo cáo về hiệu quả quảng cáo

- Lên ý tưởng, concept, kịch bản content hình ảnh và video quảng cáo sản phẩm

- Tham gia đề xuất định hướng phát triển kênh và chiến lược

- Quản lý hình ảnh sản phẩm và thương hiệu trên các trang mạng xã hội

- Tham gia đóng góp ý kiến về tư duy content, phân tích khách hàng để có chiến lược quảng cáo hiệu quả

- Các công việc khác phát sinh liên quan

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu đi làm FULLTIME, mong muốn gắn bó lâu dài

- Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup

- Nhanh nhẹn, sáng tạo và nắm bắt xu hướng

- Có gu thẩm mỹ, biết edit ảnh và video cơ bản

- Có laptop hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương cứng: 5.000.000/tháng+ Phụ Cấp+ Thưởng %hh+ Thưởng best mkt

- Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội

- Được đào tạo bài bản quy trình Marketing chạy Ads, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được trao quyền sáng tạo, lên ý tưởng, đưa ra các đề xuất và sáng kiến, thực thi các ý tưởng mới lạ

- Cơ hội lên Nhân viên chính thức sớm tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tháp AB tòa Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

